Компания SpaceX с мыса Канаверал во Флориде запустила в космос ракету-носитель Falcon 9.

По плану она должна вывести на орбиту космический "грузовик" Dragon, сообщает Naked Science.

Dragon доставит на МКС ​​более 3 тонн полезного груза.

Dragon до сих пор остается единственным способом доставки грузов на МКС и обратно на Землю. Последняя версия корабля Dragon - Falcon 9 Block 5. Однако 29 июня SpaceX отправила на орбиту предварительную версию Block 4.

Dragon отделится от Falcon 9 после 9 минут и 30 секунд после запуска и подключится к МКС 2 июля.

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Напомним, американская частная аэрокосмическая компания SpaceX отложила пуск ракеты-носителя Falcon-9 на мысе Канаверал во Флориде из-за автоматически сработавшей отмены.