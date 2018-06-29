Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео SpaceX запустила в космос более 3 тонн полезного груза

Видео SpaceX запустила в космос более 3 тонн полезного груза

<span class="label red">Видео</span> SpaceX запустила в космос более 3 тонн полезного груза

Модуль подключится к МКС 2 июля

29.06.18 29
000

Компания SpaceX с мыса Канаверал во Флориде запустила в космос ракету-носитель Falcon 9.

По плану она должна вывести на орбиту космический "грузовик" Dragon, сообщает Naked Science.

Dragon доставит на МКС ​​более 3 тонн полезного груза.

Dragon до сих пор остается единственным способом доставки грузов на МКС и обратно на Землю. Последняя версия корабля Dragon - Falcon 9 Block 5. Однако 29 июня SpaceX отправила на орбиту предварительную версию Block 4.

Dragon отделится от Falcon 9 после 9 минут и 30 секунд после запуска и подключится к МКС 2 июля.

Напомним, американская частная аэрокосмическая компания SpaceX отложила пуск ракеты-носителя Falcon-9 на мысе Канаверал во Флориде из-за автоматически сработавшей отмены.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
SpaceX построит "Ракетный сад"SpaceX не повезет туристов к Луне в этом годуSpaceX запустила Falcon 9 со спутником
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4132
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58232
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5820
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 7800
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 22142
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 12423
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 2697
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 18783
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3759
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8634
  1. В США предложили сделать Пуэрто-Рико 51-м американским штатом 3443 / 4014
  2. Скандальную Зайцеву заметили с подругами на улице в Харькове 2827 / 3194
  3. В Британии археологи откопали "руку бога" 2747 / 3790
  4. Азовский рубеж. Чем Украина может ответить России на возможное вторжение с моря 1968 / 4223
  5. Супрун призывает пациентов больниц требовать от врачей бесплатные лекарства 1008 / 1078
  6. В оккупированном Донецке расклеили украинские листовки и вывесили флаг 990 / 1144
  7. Ученые доказали: тефлоновые кастрюли и сковородки смертельно опасны 825 / 2964
  8. Зеленский сделал Вакарчуку предложение 823 / 1020
  9. Жителям Туркменистана моложе 40 лет запретили выезд из страны, - СМИ 785 / 863
  10. Супрун рассказала, как уберечь спину от болезней 783 / 902
  1. В США предложили сделать Пуэрто-Рико 51-м американским штатом 13 / 4014
  2. Супрун призывает пациентов больниц требовать от врачей бесплатные лекарства 11 / 1078
  3. Азовский рубеж. Чем Украина может ответить России на возможное вторжение с моря 7 / 4223
  4. Порошенко хочет внести изменения в Конституцию 6 / 460
  5. Сенцов смотрит телевизор, пишет сценарий, - омбудсмен РФ 5 / 716
  6. В оккупированном Донецке расклеили украинские листовки и вывесили флаг 5 / 1144
  7. Из аннексированного Крыма незаконно выселили не менее 2425 человек, - правозащитник 5 / 212
  8. Двенадцатый штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа 5 / 245
  9. Во Львове начался международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest 5 / 197
  10. ВСУ приняли бой на Донбассе: двое погибших 4 / 399
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.