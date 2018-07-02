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<span class="label red">Фото</span> Астрономы получили снимок рождения новой планеты
Фото: ESO

Фото Астрономы получили снимок рождения новой планеты

Фотографию планеты, находящейся на этапе формирования, ученым удалось получить впервые

02.07.18 814
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Исследователи из Института астрономии Общества Макса Планка сделали уникальный снимок. Они запечатлели планету, находящуюся на этапе формирования. Она вращается в околозвездном диске плотного газа вокруг звезды под названием PDS70. Это первый случай, когда астрономы уверены в том, что на снимке изображена именно зарождающаяся планета.

Об этом пишет The Guardian.

Найти планету на фото нетрудно. Это яркое пятно, расположенное почти в центре снимка. Черная точка рядом с ней – PDS70, сияние которой специально было прикрыто, чтобы исследователи могли наблюдать за остальными чертами системы.

Получить фотографию удалось благодаря телескопу Very Large Telescope (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO). Предполагается, что изображенная на снимке планета является газовым гигантом массой больше, чем у Юпитера. Звезда возрастом 5-6 миллионов лет, вокруг которой вращается зарождающийся мир, находится на удалении 370 световых лет от Земли.

Ранее астрономы уже находили кандидатов в планеты, наблюдая за протопланетными дисками. Однако получить убедительные доказательства, что наблюдаемые объекты действительно были планетами, им не удавалось. По словам Мириам Кепплер, входящей в группу ученых, которые получили уникальное фото, на сей раз у исследователей есть основания для уверенности. Планета была обнаружена при помощи "нескольких различных инструментов для наблюдения, различных фильтров и в различные годы".

"В этом случае у нас есть прямое изображение планеты в ее "колыбели" – околозвездном диске", - говорит Кепплер.

Теперь ученые планируют продолжить наблюдения за формированием планеты, надеясь обогатить свои знания об этом процессе. При этом им придется запастись терпением. На формирование этого нового мира может уйти порядка 120 лет.

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