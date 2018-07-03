Ученые объяснили происхождение пояса астероидов Солнечной системы

Новое исследование гласит, что скопление небесных тел между Марсом и Юпитером появилось в результате раскола нескольких малых планет

5 или 6 древних малых планет послужили источником для формирования внутренней части главного пояса астероидов Солнечной системы. Об этом говорится в новом исследовании астрономов из Флоридского университета. По мнению ученых, порядка 85% из 200 000 астероидов, расположенных ближе к Марсу, имеют такое происхождение.

Так гласит сообщение на сайте Флоридского университета.

Американские исследователи не исключают, что и оставшиеся 15% астероидов могут происходить от той же группы небесных тел, существовавших несколько миллиардов лет назад. Более того, они полагают, что у всего главного астероидного пояса могут оказаться подобные истоки.

"Я не удивлюсь, если со временем мы выясним, что все астероиды главного пояса, а не только внутренней его части, происходят от небольшого количества небесных тел", - говорит ведущий автор исследования астроном-теоретик Стэнли Дермотт.

По мнению Дермотта, его труд позволяет составить более отчетливое понимание эволюционной истории астероидов и того, из каких материалов они состоят. Это, в свою очередь, может оказаться критически важным знанием для защиты Земли от гипотетических угроз со стороны космических объектов.

"Если когда-нибудь один из них полетит на Землю, и мы захотим отклонить его, нам нужно будет знать, какова его природа", - говорит Дермотт.

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Ранее европейское и американское космически агентства озвучили свои намерения испытать один метод защиты нашей планеты от астероидов. В 2022-м зонд NASA столкнется с астероидом под названием Дидимун. Спустя 4 года к нему отправится зонд ESA. Он изучит последствия этого столкновения.