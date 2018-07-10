У Китая появится своя космическая станция

На ней смогут находиться до шести космонавтов

К 2020 году Китай намерен запустить модуль, который станет главной частью орбитальной космической станции.

Об этом рассказал Директор китайского управления по инженерным разработкам в области пилотируемых космических полетов, первый китайский космонавт Ян Ливэй, пишет The Times.

"Китай готов начать эру космических станций", – заявил он.

На новой станции смогут постоянно находиться до трех космонавтов и до шести – во время смены экипажа.

После размещения на орбите центрального модуля в следующие годы к ней будут присоединены еще два дополнительных.

Напомним, в Китае разработали новое портативное лазерное оружие - штурмовую винтовку ZKZM-500, которую уже прозвали "лазерным АК-47" или оружием Звездных войн.