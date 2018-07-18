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Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео Астрономы открыли 12 новых спутников Юпитера
<span class="label red">Видео</span> Астрономы открыли 12 новых спутников Юпитера
Фото: NASA

Видео Астрономы открыли 12 новых спутников Юпитера

Один из спутников находится на траектории, неминуемо ведущей его к столкновению с другим объектом, которое можно будет наблюдать с Земли

18.07.18 168
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Юпитер обладает наибольшим числом спутников в Солнечной системе. Теперь их количество достигает 79. Список лун Юпитера пополнило 12 новых объектов, открытых американскими астрономами. Исследователи обнаружили их еще в марте 2017-го при помощи оборудования Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили. Однако им потребовалось больше года на подтверждение того, что объекты привязаны к орбите планеты.

Об этом пишет The Guardian.

"Это был длительный процесс", - комментирует открытие Скотт Шеппард из Института Карнеги в Вашингтоне, проводивший наблюдения.

9 из 12 только открытых объектов относятся к группе внешних спутников. Они находятся на значительном расстоянии и движутся по ретроградной орбите. То есть в направлении противоположном направлению вращения Юпитера. На оборот вокруг газового гиганта у них уходит порядка двух лет. Предполагается, что они являются осколками более крупных небесных тел, расколовшихся в результате столкновений с астероидами, кометами или другими спутниками.

Еще 2 луны расположены ближе к планете. Они вращаются в одном с нею направлении. Оборот занимает у них около года. Возможно, они являются кусками более крупного спутника, существовавшего раньше.

Последний из новых спутников вызывает у ученых наибольшее удивление. Он насчитывает менее километра в ширину и движется в направлении вращения Юпитера, но на таком расстоянии, что пересекает орбиты лун, вращающихся в обратном направлении. При таких условиях Велетудо (такое имя получил объект) рано или поздно столкнется с другим небесным телом.

"Валетудо будто несется по встречной полосе на трассе", - говорит Шеппард.

По словам астронома, столкновения происходят не слишком часто, возможно, раз в миллиард лет. Так что "авария", в которую попадет Валетудо, вряд ли произойдет в скором времени. Это событие можно будет наблюдать с Земли.

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