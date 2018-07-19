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Ученые дали официальное название текущему геологическому веку
Фото пользователя 14398 на Pixabay

Ученые дали официальное название текущему геологическому веку

Мейгалейский век начался 4200 лет назад и продолжается по сей день

19.07.18 1414
4400

Пришло время вносить изменения в геохронологическую шкалу, отражающую основные этапы в истории Земли. Геологи посчитали, что временной отрезок длиной в последние 4200 лет заслуживает отдельного названия. Ученые нарекли его Мейгалейский век. Точкой отсчета для данного периода стала масштабная засуха, а имя он получил в честь индийского штата.

 Об этом сообщает BBC News.

История нашей планеты, продолжающаяся около 4,6 миллиарда лет, разделена на ряд этапов. Начало каждого соответствует определенным крупным изменениям, таким как разделение континентов, сильные климатические изменения или появление определенных растений или животных.

Мы живем в эпоху Голоцена, продолжительность которой составляет 11700 лет. Ученые из Международной комиссии по стратиграфии предлагают разделить этот промежуток времени на три геологических века. Нынешний Мейгалейский век начался с масштабной засухи, эффект которой ощущался 2 столетия и затронул древние цивилизации в Греции, Египте, Сирии, Палестине, Месопотамии, а также в долинах Инда и Янцзы.

Чтобы заслужить место в геохронологической шкале временной отрезок также должен ассоциироваться с определенной горной породой. Аргументом в пользу выделения нынешнего века для ученых стало обнаружение сталагмитов со специфическими соединениями, которые были обнаружены в пещерах индийского штата Мейгалейа.

Более ранние этапы Голоцена получили название Нортгриппский (начался 8300 лет назад) и Гренландский (начался 11700 лет назад).

Многие представители научного сообщества восприняли подобную градацию без энтузиазма. Противники выделения Мейгалейского века указывают на то, что сама идея появилась всего лишь 6 лет назад в научной работе. Они считают новую инициативу преждевременной.

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