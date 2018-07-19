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Главная » Стиль жизни » Технологии » Беспилотное задание. Как дроны несут воинскую службу в Украине

Беспилотное задание. Как дроны несут воинскую службу в Украине

Беспилотное задание. Как дроны несут воинскую службу в Украине
Фото: Михаил Маркив / УНИАН

Фокус разобрался, как в Украине идет производство дронов, без которых невозможно вести современную войну

Денис Попович - 19.07.18 48
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17 июля на международном аэрокосмическом салоне Farnborough Airshow-2018 государственное предприятие "Антонов" подписало со швейцарской компанией AIR-ION Technologies SA Меморандум о взаимопонимании по налаживанию партнерства в разработке, испытаниях, сертификации и серийном изготовлении гибридных и полностью электрических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для выполнения различных военных и гражданских нужд. Фокус решил разобраться, как в Украине идет производство дронов, без которых невозможно вести современную войну.

Боевые действия на Донбассе украинская армия начала без беспилотных летательных аппаратов современного уровня. Хотя в середине "нулевых" предпринимались робкие попытки оснастить вооруженные силы Украины (ВСУ) такой техникой. В 2008 году специалисты Министерства обороны решили изучить израильский беспилотный комплекс Bird Eye стоимостью в $1,3 млн. Его купили для пробы, но в армию беспилотник так и не попал. В итоге к середине 2014 года в распоряжении ВСУ находились устаревшие комплексы ВР-2 "Стриж" и ВР-3 "Рейс". Отметим, что комплекс "Рейс" создавался еще в 1960-х годах и по определению был неэффективным в использовании.

"Фурия" в небе

Война на Донбассе показала, что беспилотники необходимы, прежде всего, как средство разведки, корректировки артиллерийского огня и передачи данных о позициях противника в реальном времени. Однако на первых порах потребность армии и Национальной гвардии в БПЛА обеспечивали только волонтеры. Например, уже в июле-сентябре 2014 года подразделения Нацгвардии получили два беспилотных комплекса "Фурия", разработанных киевским предприятием "Атлон-Авиа". В 2015 году "Фурия" начала поступать и в ВСУ.

Этот беспилотный комплекс состоит из трех дронов, а также станции управления. Вся система может перевозиться в обычном "пикапе". С помощью "Фурии" можно производить разведку местности как в дневное, так и в ночное время в радиусе 45-50 км.

БПЛА "Фурия"

В 2016 году в распоряжение ВСУ начали поступать беспилотники Spectator-M, разработанные специалистами государственного предприятия "Меридиан" и Национального технического университета КПИ им. Игоря Сикорского. Финансировала разработку госкомпания "Спецтехноэкспорт".

Беспилотный комплекс Spectator-M состоит из трех "птичек" и наземной станции управления. Переносить оборудование можно в трех рюкзаках. Беспилотники могут работать в любое время суток в радиусе до 30 км и на высоте до 2 км. Информация о местности передается в режиме онлайн. В 2017 году началось серийное производство этих аппаратов. Сейчас они используются на Донбассе, на административной границе с оккупированным Крымом, а также ведут дежурство на западных границах.

Директор компании "Спецтехноэкспорт" Павел Барбул заявил недавно в интервью, что украинские военные заинтересовались беспилотной системой Sparrow LE, разработанной одесской компанией "Спайтек". Она обладает высокими техническими характеристиками, позволяя дронам находиться в воздухе до четырех часов (Spectator и "Фурия" могут летать два и три часа, соответственно). По словам Барбула, этот беспилотный комплекс имеет шансы выйти и на международный рынок.

Меморандум между ГП "Антонов" и швейцарской компанией AIR-ION Technologies SA, подписанный в Фарнборо, также свидетельствует о том, что Украина стоит на пороге международного клуба крупнейших производителей БПЛА. По информации "Укроборонпрома", в рамках этого соглашения запланировано производство как минимум четырех типов БПЛА с максимальным взлетным весом в 1500 кг и скоростью до 185 км/ч.

БПЛА Spectator-M

Украинские камикадзе

Если рынок разведывательных БПЛА в Украине активно развивается, то ситуация с ударными беспилотниками выглядит не такой радужной. Как утверждает Барбул, для производства ударных БПЛА необходимы комплектующие, например, особые высокоточные боеприпасы, обладающие малым весом.

Примером ударных БПЛА может послужить знаменитый американский беспилотник Predator, который в различных модификациях производится с 1994 года. Predator уже проявил себя в Югославии, Ираке и Афганистане. В ударном варианте этот дрон вооружен противотанковыми ракетами Hellfire.

Украина пытается создать свой аналог Predator. 8 ноября 2017 года под Киевом прошли испытания ударного БПЛА "Горлица", который разрабатывается госпредприятием "Антонов". "Этот беспилотник способен работать на высоте до 5000 метров, может летать на расстояние более тысячи километров. Он сможет выполнять как разведывательные, так и ударные функции, имея возможность производить пуск и наведение двух ракет "воздух-земля", – говорит секретарь СНБО Александр Турчинов.

Через неделю после испытаний "Горлицы" на Гончаровском полигоне в Черниговской области испытывался еще один ударный дрон – "Сокол", представляющий собой "продукт успешной кооперации украинского предприятия "ЧеЗаРа" (Черниговский завод радиоприборов. – Фокус) с польскими партнерами". По утверждению Турчинова, "Сокол" может "находить и точно поражать цели, используя, в зависимости от задач, боеприпасы фугасного, осколочно-фугасного и термобарического действия".

БПЛА "Сокол" является беспилотником-камикадзе – самолетом-снарядом одноразового применения. Как сообщает директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, "Сокол" разрабатывался "в инициативном порядке". "Разведывательно-ударный комплекс "Сокол" состоит из беспилотных комплексов с польскими корнями – разведывательного FlyEуе, который уже используется украинскими военными, ударного БПЛА Warmate, а также общей системы управления. Комплекс размещен на нескольких бронеавтомобилях "Казак-2М", которые производит предприятие "Практика", – отмечает Згурец.

Испытания БПЛА "Сокол"

Беспилотники FlyEуе и Warmate производит польская компания WB Electronics S.A. Контракт на поставку FlyEуе в Украину был заключен в 2015 году. В 2016 году их начали использовать украинские военные, а год спустя FlyEуе был официально принят на вооружение ВСУ. Что касается Warmate, то впервые в Украине он был представлен на выставке "Оружие и безопасность-2016". В целом, комплекс "Сокол", оснащенный этими двумя польскими системами, может поражать цели на расстоянии до 30 км и вести разведку местности в радиусе 50 км.

Известно и о других беспилотниках-камикадзе, которые разработали украинские инженеры. Так, в 2015 году на выставке "Оружие и безопасность" специалисты научно-производственного центра беспилотной авиации "Вираж" при Национальном авиационном университете представили аппарат "Гайдамака М-49". Взлетный вес дрона составляет всего 4 кг, а это значит, что его может переносить один человек. На него можно поставить аппаратуру слежения, чтобы использовать в качестве разведчика. А можно начинить двумя килограммами взрывчатки, превратив в высокоточное оружие диверсионных групп. О дальнейшей судьбе этого проекта известно немного. В частности, в 2015 году разработчики занялись усовершенствованием БПЛА, чтобы вооружить его подвесными ракетами.

В начале 2018 года в Украине, наконец, было принято решение, позволяющие оснастить вооруженные силы большим количеством беспилотных систем. Как утверждает журналист Юрий Бутусов, Генеральный штаб определил потребности ВСУ в 500 беспилотных летательных аппаратов. "500 дронов – это ниже потребностей армии, беспилотники нужны в гораздо большем количестве, причем как в разведывательных, так и в ударных вариантах. Но 500 дронов – это новый качественный уровень для армии", – объясняет Бутусов. По его словам, на передовой по-прежнему находятся единичные образцы нового вооружения: "Прежде всего заметно критическое отставание именно в оснащении дронами… До сих пор большую часть боевых задач по разведке на фронте выполняют волонтерские дроны".

Фото: НПП "Атлон Авиа"/2000.ua, wikipedia.org

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