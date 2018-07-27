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Главная » Стиль жизни » Технологии » Инфографика Человечеству нужны 1,7 планеты, чтобы вести нынешний образ жизни

Инфографика Человечеству нужны 1,7 планеты, чтобы вести нынешний образ жизни

<span class="label red">Инфографика</span> Человечеству нужны 1,7 планеты, чтобы вести нынешний образ жизни
NASA

Самый большой "долг" перед планетой  у США - это государство потребляет за год в 5,2 раза больше ресурсов, чем способна восстановить природа

27.07.18 100
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По данным World Wildlife Fund, сегодня в Украине наступил День экологического долга перед Землёй - дата, к которой население страны потратило на своей территории все ресурсы, которые природа способна восстановить за год.  Для всей планеты День экодолга наступит на пять дней позже - 1 августа. Об этом пишет 112.ua.

В целом человечество уже потребляет в 1,7 раз больше, чем может обеспечить планета Земля - то есть  ему уже нужны ресурсы не одной, а 1,7 планеты, чтобы обеспечить нынешние потребности.

Самый большой долг перед планетой в этом году у США - это государство потребляет в 5,2 ресурсов больше, чем способна дать Земля. На втором месте - Австралия (4,1), на третьем - Южная Корея (3,5 ), также в пятёрку главных должников входят Россия (3,3) и Германия (3).

"Простые ежедневные действия, наш выбор, о котором мы порой даже не задумываемся, влияют на природу вокруг нас: нам нужно больше бумаги - вырубается больше лесов, оставили включенным ненужный свет - где-то сожгли больше ресурсов, купили полиэтиленовый пакет - какое-то животное в мире погибло. Ежегодно экодолг планеты растет, и уже сегодня следует становиться более ответственным к собственному потреблению и экономным по отношению к ресурсам планеты", - говорит Елена Тарасова-Красиева, национальный координатор World Wildlife Fund в Украине.

Определить собственный экологический долг можно с помощью калькулятора экоследа.

Ранее сообщалось, что более 400 китайских чиновников попали в тюрьму за некачественную борьбу с загрязнением природы.

 

 

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