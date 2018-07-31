Марс подошел к Земле на самое близкое за 15 лет расстояние

Сосед, который вызывает у нас немалый интерес, пошел на сближение. Сегодня, 31 июля, Марс оказался на расстоянии всего 57,6 миллиона километров от Земли. В такой близости планеты не находились уже 15 лет. Как правило, Землю и Марс разделяет в несколько раз большее расстояние.

Об этом пишет Space.com.

Сближение, произошедшее в августе 2003-го года, было особенным. Тогда расстояние между планетами составило 55,7 миллиона километров. Столь близко Земля и Марс не сходились на протяжении примерно 60 000 лет.

Среднее расстояние между двумя планетами составляет около 225 миллионов километров. Наибольшее удаление составляет около 400 миллионов километров, а наименьшее – 54,6 миллиона.

В этом году сближение планет произошло всего через 4 дня после другого астрономического явления. 27 июля Земля и Марс выстроились в оппозицию. То есть наша планета оказалась между Солнцем и Марсом. В тот же день на Земле наблюдалось самое продолжительное в этом веке лунное затмение.