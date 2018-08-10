Apple показал новые эмодзи для ЛГБТ

Некоммерческая организация Unicode Consortium представила набор новых эмодзи, которые в 2019 году могут появиться на устройствах с операционной системой iOS. Об этом пишет The Verge.
В новом наборе 179 эмодзи и 55 из них посвящены романтическим отношениям во всём многообразии, например, между людьми одного пола и с разным цветом кожи.
Также в наборе будут изображения людей с инвалидностью: глухого человека и человека с протезами конечностей.
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Компания Apple рассмотрела новые эмодзи в марте 2018 года и они ей понравились, окончательный список будет утверждён в сентябре.
Кроме того, Unicode Consortium показал несколько примеров эмодзи, которые запланированы на 2020 год. Среди них - ниндзя и волшебная палочка.
Ранее сообщалось, что в новых фильмах Marvel появятся ЛГБТ-супергерои.