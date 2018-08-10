Apple показал новые эмодзи для ЛГБТ

На новых эмодзи - однополые пары и люди с инвалидностью

Некоммерческая организация Unicode Consortium представила набор новых эмодзи, которые в 2019 году могут появиться на устройствах с операционной системой iOS. Об этом пишет The Verge.

В новом наборе 179 эмодзи и 55 из них посвящены романтическим отношениям во всём многообразии, например, между людьми одного пола и с разным цветом кожи.

Также в наборе будут изображения людей с инвалидностью: глухого человека и человека с протезами конечностей.

Компания Apple рассмотрела новые эмодзи в марте 2018 года и они ей понравились, окончательный список будет утверждён в сентябре.

Кроме того, Unicode Consortium показал несколько примеров эмодзи, которые запланированы на 2020 год. Среди них - ниндзя и волшебная палочка.

Ранее сообщалось, что в новых фильмах Marvel появятся ЛГБТ-супергерои.