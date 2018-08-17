Учёные нашли карту, которая вдохновила Колумба

Исследователи из Университета Рочестера в Нью-Йорке воссоздали карту 1491 года, которая, вероятно, вдохновила Христофора Колумба на поиск короткого пути в Индию. Об этом пишет Live Science.

Карта, созданная немецким картографом Хенрикусом Мартеллесом из Флоренции, отображает мир таким, каким его представляли учёные Западной Европы в 1491 году. Буквально за год до того, как Колумб открыл Америку.

На карте изображена Африка (хотя и неточно), выше неё - Европа, на востоке - Азия. Конечно, Северная и Южная Америка на карте отсутствуют, так как об их существовании ещё не было известно. (Хотя викинги, вероятно, доплыли до Канады ещё в 1000 году).

Учёные почти уверены, что Колумб видел эту карту, или, по крайней мере, другую её версию, и она повлияла на его представления о географическом положении Азии.

Напомним, в 2014 году учёные обнаружили обломки корабля, на котором Колумб открыл Америку.