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Главная » Стиль жизни » Технологии » Учёные нашли несколько старейших галактик во Вселенной

Учёные нашли несколько старейших галактик во Вселенной

Учёные нашли несколько старейших галактик во Вселенной
Млечный путь со спутниковыми галактиками - ультратусклыми (белого цвета) и яркими (синего цвета). Компьютерная симуляция: Durham University, Heidelberg Institute for Theoretical Studies, Max Planck Institute for Astrophysics

Их возраст - около 13 миллиардов лет

17.08.18 266
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Исследователи из Университета Дарема и Гарвардского Смитсоновского центра астрофизики нашли несколько спутниковых галактик, вращающихся вокруг Млечного Пути, которые оказались одними из старейших галактик в истории Вселенной. Об этом пишет ВВС.

Учёные считают, что эти галактики образовались около 13 миллиардов лет назад, примерно через 100 миллионов лет после Большого Взрыва. По словам профессора Карлоса Френка из Университета Дарема, обнаружить такие галактики так же важно и захватывающе, как найти останки первых людей, населявших Землю.

Учёные обнаружили две популяции галактик возле Млечного Пути: одна из них чрезвычайно тусклая, а вторая - яркая. Сами галактики, которые их составляют, очень малы по сравнению со спиральными галактиками, такими как наша.

Первая популяция галактик, по-видимому, сформировалась во время "космических темных веков" - периода охлаждения, который начался через 380 000 лет после Большого взрыва и продолжался 100 миллионов лет. Вторая популяция, состоящая из более ярких галактик, похоже, сформировалась на сотни миллионов лет позже.

Напомним, недавно учёные из Оксфордского университета сообщили, что им, возможно удалось найти доказательства существования других вселенных, которые были до нашей. Автор исследования - Роджер Пенроуз, в прошлом работавший со Стивеном Хокингом.

 

 

 

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