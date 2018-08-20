Мир наконец-то заметил глобальное потепление, - автор доклада о "тепличной" Земле

Аномальная жара этим летом заставила человечество серьёзно задуматься о последствиях изменения климата. Об этом заявил директор Потсдамского института изучения климатических изменений Ханс Йоахим Шеллнхубер, передаёт The Guardian.

А начале августа Шеллнхубер вместе с коллегами выпустил доклад под названием"Тепличная Земля". В нём говорится, что повышение температуры всего на 2 градуса Цельсия может спровоцировать необратимое изменение климата, при котором планета превратится в самонагревающуюся теплицу. Чтобы предотвратить это, по словам авторов, человечество должно полностью прекратить выбросы углерода к 2050 году. Доклад уже скачали более 270 000 раз.

"Это тот момент, когда люди начинают осознавать, что глобальное потепление станет проблемой не для будущих поколений, а для нас самих", - говорит учёный. По его словам, в будущем люди станут вспоминать лето 2018 года как то время, когда они впервые ощутили изменения климата.

Рекорды температур были установлены в Африке, нескольких городах Австралии, Тайване, Грузии и на западном побережье США. Из-за тепловых ударов и лесных пожаров погибло не менее 119 человек в Японии, 29 в Южной Корее, 91 в Греции и 9 в Калифорнии.

Во всём мире также наблюдаются затяжные периоды то аномальной жары и засухи, то переходящих в наводнения дождей. Как сообщалось ранее, климатологи объясняют это тем, что из-за потепления в Арктике замедляется циркуляция высотного струйного течения и других планетных ветров, атмосферные фронты "застревают" и естественного смягчения погоды не происходит.