Жившие 500 тыс. лет назад древние люди могли иметь руки, похожие на наши

Учёные из Кентского университета в Великобритании воссоздали технику изготовления каменных орудий возрастом 500 тыс. лет, и пришли к выводу, что руки древних людей должны были быть достаточно развиты и по своим способностям похожи на руки современного человека. Об этом пишет Science Daily.

Исследователи смоделировали изготовление каменного орудия, подобного тем, которые нашли на стоянке в Боксгрове, округ Западный Сассекс. Используя датчики, прикрепленные к рукам опытных изготовителей камнерезных изделий, исследователи определили, что для изготовления такого орудия требовались более сильные и ловкие руки, чем для почти всех остальных каменных инструментов древних людей, обнаруженных на сегодняшний день.

Это открытие особенно важно, потому что археологи довольно редко находят кости древних людей. "Кости рук возрастом более 300 тыс. лет встречаются очень редко по сравнению с другими окаменелыми останками, такими как зубы, поэтому тот факт, что мы можем изучить, какие манипуляции руками могли выполнять наши ранние предки", - говорит автор исследования Аластейр Кей.

Напомним, недавно ученые из Университета Маркетт в Милуоки выяснили, что большой палец ноги эволюционировал позже всех остальных частей стопы человека. Это объясняется тем, что когда наши ранние предки только научились ходить на двух ногах (около 4,4 миллионов лет назад), они ещё долгое время продолжали лазать по деревьям, цепляясь за ветки пальцами ног.