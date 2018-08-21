Спутник нашей планеты продолжает доказывать, что о нем еще многое предстоит узнать. Астрономы обнаружили свидетельства наличия замерзшей воды на Луне. Да не под поверхностью, а непосредственно на ней. Участки водяного льда сосредоточены на полюсах спутника. Они постоянно сокрыты в тени, так что не уничтожаются под воздействием солнечных лучей.

Об этом сообщает The Guardian.

Астрономы, объявившие об открытии, также опубликовали изображения, на которых отмечены участки льда на Луне. Ученые называют свою находку первым "прямым и окончательным доказательством" существования водяного льда на Луне. Они также отмечают, что эти "залежи" могут быть использованы при дальнейшем изучении земного спутника.

На южном полюсе льда больше, чем на северном. В регионах, где располагаются участки замерзшей воды, температура поверхности спутника не поднимается выше -163°C. Но одна лишь низкая температура не гарантирует наличия льда. Он был обнаружен только в 3,5% из всех теневых областей, проанализированных учеными.

Сделать данное открытие астрономам, представляющим несколько американских университетов, удалось благодаря данным, полученным при помощи Moon Mineralogy Mapper – инструмента NASA, который еще 10 лет назад был передан Индийскому космическому агентству (ISRO). Оно установило полученное оборудование на отправленный к Луне зонд Чандраян-1.

Ранее в этом году японские ученые предположили, что водяной лед может существовать под поверхностью спутника. Такой вывод они сделали на основе анализа 13 лунных метеоритов. В составе одного из них был обнаружен моганит – минерал, для формирования которого требуется вода.