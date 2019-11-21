Селфи из космоса: новое приложение фотографирует людей при помощи спутника

Теперь любой желающий может сфотографировать себя с высоты 36 тысяч километров

Ресурс Spelfie.com запустил приложение, которое позволяет делать селфи со спутника, который находится на высоте 36 тыс. км. Об этом сообщает The Guardian.

Компания называет свое приложение "самой длинной селфи-палкой в мире", делающей снимки из космоса. Так, пользователи в приложении отмечают событие, на которое собираются пойти, а когда они оказываются на месте, спутник получает необходимые координаты для снимка. После этого, люди фотографируют себя одновременно со спутником, делающим это из космоса. Несколько часов спустя ресурс отправляет пользователям их селфи, сделанное собственноручно, а также снимок со спутника.

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Представитель компании Энтони Барр заявил, что в будущем снимки будут доступны в течение нескольких минут, а не часов.

Приложение, которое использует спутники Airbus, было продемонстрировано на примере экологической активистки из Бали, которая написала на пляже слова "Действуй сейчас", а спутник сфотографировал это из космоса.

Также компания тесно сотрудничает с туристическими агентствами и странами, среди которых есть Сейшельские острова, стремящиеся использовать новую технологию для рекламы своих курортов.

Но Spelfie.com, в первую очередь, ориентирован на людей, посещающих крупные спортивные и культурные мероприятия. На следующем этапе разработки, приложение выйдет за рамки общественных мероприятий. Разработчики хотят, чтобы люди могли делать селфи в любой точке мира, получая оповещения о том, когда спутник будет находиться над ними.

"Например, вы можете быть в Гранд-Каньоне и приложение сообщит вам, когда спутник будет находится в удобном положении", – сообщают в компании.

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