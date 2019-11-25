Искусственный интеллект нашел в пьесе Шекспира чужой текст

Алгоритм научился распознавать стили написания Шекспира и Джона Флетчера

Чешский исследователь Петр Плехач разработал систему машинного обучения, которая нашла в пьесе Уильяма Шекспира "Генрих VIII" части текста, написанного другим человеком. Об этом сообщает Engadget.

В ходе проведенного исследования были найдены конкретные части текста, которые предположительно, принадлежали авторству современника Шекспира Джону Флетчеру. Его уже на протяжении долго времени называют соавтором Шекспира, но дискуссии по этому поводу все еще ведутся.

Ученый из Чехии создал алгоритм, который научился распознавать обороты речи и ритмы в пьесах Шекспира и Флетчера. После этого, система была запущена для проверки пьесы "Генрих VIII".

Как и предполагалось, Флетчер написал менее половины пьесы. Неожиданным оказался тот факт, что иногда авторство в пьесе менялось не только с начала новой сцены, но и с середины повествования. Из этого выходит, что Шекспир и Флетчер временами очень тесно работали над созданием пьесы.

Также анализ показал, что в написании не участвовал другой драматург Филипп Массингер.

Результаты проверки вряд ли положат конец спорам об авторстве пьесы. Но система может помогать выявлять плагиат, указывая на стиль в тексте, который не свойственен автору.

Как ранее сообщал Фокус:

А другой искусственный интеллект научился писать сонеты в стиле Шекспира. Половина опрошенных, увидевших ИИ-творчество, не смогли отличить его от человеческого.

Также ученые нашли автора заметок на полях первого издания Шекспира. Поэт Джон Мильтон был самым известным английским современником Уильяма Шекспира.