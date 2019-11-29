Археологи утверждают, что нашли самую древнюю шахматную фигуру в мире

Ладья была вырезана из песчаника в начале 7 века

Археолог из Университета Виктории в Канаде Джон Олесон заявил, что найденный квадратный кусок песчаника может оказаться самой древней из известных шахматных фигур в мире. Об этом сообщает IFL Science.

Основываясь на предыдущих открытиях на Ближнем Востоке, анализ ученого показывает, что маленький квадратный камень когда-то использовали в качестве ладьи для игры в шахматы. В отличие от современного вида фигуры, которая похожа на башню, древние исламские ладьи напоминали алтарь или колесницу.

Самые ранние упоминания о шахматах в исламском мире относятся к 643 году н.э., игра завоевала популярность к концу Омейядского халифата в 8-м веке н.э.

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Предмет был найден в 1991 году на месте Хумейма, древнего исламского торгового поста начала 7 века, обнаруженного вдоль древней римской дороги Via Traiana Nova. Она была оживленным торговым маршрутом через Ближний Восток. Основываясь на это, Олесон предполагает, что шахматная фигура датируется тем же временем, что и торговый пост.

На данный момент теория ученого пока не подтверждена соответствующими исследованиями, которые еще предстоит провести.

Пока самыми древними фигурами являются шахматы с острова Льюиса, которые были изготовлены из слоновой кости и моржовых клыков. Они были вырезаны в промежутке с 12 до 13 века в Норвегии.

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