В 40 миллиардов раз больше Солнца: ученые нашли самую массивную черную дыру

Она находится в центре галактики, удаленной от Земли на 700 миллионов световых лет

Астрономы из Института внеземной физики имени Макса Планка и университетской обсерватории в Мюнхене обнаружили самую массивную черную дыру в нашем галактическом районе. Об этом сообщает New Atlas.

Черная дыра располагается в 700 млн световых лет от Земли в скоплении галактик Abell 85 в созвездии Кита, ее масса в 40 млрд раз превышает массу Солнца. По словам ученых, теоретически размер самой маленькой черной дыры составляет 22 микрограмма, но та, что обнаружили исследователи находится на другом конце шкалы. Ее размер превышает Малое и Большое Магеллановы Облака вместе взятых.

Также сообщается, что черная дыра была обнаружена с помощью телескопа в центре галактики Holm 15A из вышеупомянутого скопления Abell 85, состоящего из 500 отдельных галактик. Галактика Holm 15A достаточно массивна, она может похвастаться эквивалентом двух триллионов солнечных масс.

Несмотря на это, центральная область Holm 15A пуста и простирается примерно на 15 тыс. световых лет. Именно этот фактор заставил команду исследователей предположить, что в центре галактики находится сверхмассивная черная дыра.

Их догадки подтвердили дальнейшие исследования. Ученые надеются, что изучение структуры Holm 15A поможет точнее оценивать массу черных дыр в центрах отдаленных галактик, где прямые измерения невозможны.

Как ранее сообщал Фокус: