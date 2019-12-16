Больше чем площадь Украины. Зонд NASA обнаружил на Юпитере гигантский циклон

Новый шторм присоединился к полярным циклонам

Зонд NASA "Юнона" зафиксировал новый гигантский циклон на Юпитере. Об этом сообщает CBS News.

Информация о новом погодном явлении была собрана во время 22-го пролета зонда. Также NASA удалось уберечь свой космический аппарат от попадания в тень Юпитера, где связь с зондом, работающем на солнечной энергии, была бы прервана.

В процессе "спасательной операции" и был обнаружен новый шторм.

"Мы поняли, что орбита уносит "Юнону" в тень Юпитера, что может иметь серьезные последствия для аппарата, работающего на солнечной энергии. Отсутствие солнечного света означает отсутствие энергии, поэтому существовал реальный риск, что он "замерзнет" до смерти", – заявил главный исследователь миссии из Юго-западного исследовательского института в Сан-Антонио Скотт Болтон.

Так выглядят шторма на Юпитере. Фото: NASA

Зонд "Юнона" впервые обнаружил девять циклонов на севере Юпитера и шесть на юге, когда вышел на орбиту в июле 2016 года. Дополнительные пролеты аппарата показали, что пять из открытых штормов закручиваются вокруг центрального шторма, чьи размеры достигают площади США (9 834 000 км²).

"Полярные циклоны были частью частного клуба, которые не пускали к себе новых членов", – рассказал Болтон.

Но теперь к их компании добавился новый. По словам ученых, размер недавно отрытого шторма сопоставим с площадью штата Техас (696 241 км²) и судя по всему, больше всей территории Украины (603 549 км²).

Скорость ветра в пределах циклона составляет в среднем 362 км/ч. Также исследователи собираются понаблюдать за циклоном, чтобы выяснить, сможет ли он достичь размеров своих соседей.

"Юнона" продолжит свою работу на орбите Юритера до завершения миссии в июле 2021 года.

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