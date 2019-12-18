Северный магнитный полюс Земли продолжает быстро смещаться в сторону Сибири

Новые исследования показывают, что движение полюса замедлилось, но все еще остается рекордным

Северный магнитный полюсь Земли, согласно новым данным, продолжает смещаться в сторону Сибири с рекордной скоростью. Об этом сообщает Science Alert.

По словам ученых, магнитные полюса планеты никогда не бывают по-настоящему стабильными из-за колебаний потока расплавленного железа в ядре Земли. Но ранее смещения магнитных полюсов не были такими быстрыми.

"Со времени своего первого официального открытия в 1831 году Северный магнитный полюс проделал путь около 2250 км. Такое блуждание было довольно медленным, что позволяло ученым легко отслеживать его местоположение", – сообщает Национальный центр экологической информации США (NCEI).

В последние десятилетия блуждание полюса ускорилось в среднем до 55 км в год. Согласно самым последним данным, полюс движется в сторону России, замедляясь при этом до 40 км в год. Несмотря на это, скорость все еще остается рекордной.

"Движение с 1990-х годов происходит намного быстрее, чем когда-либо, по крайней мере в течение четырех десятилетий. И мы действительно, мало знаем об изменениях в ядре, которые к этому приводят", – говорит специалист Британской геологической службы Кьяран Бегган.

Исследователи не могут полностью объяснить наблюдаемое явление, но могут рассчитать скорость изменений во времени, что помогает сделать прогнозы на будущее. Такой прогноз называется Мировая магнитная модель (WMM).

"При наличии подходящих спутниковых магнитных наблюдений прогноз WMM явялется очень точным на дату его выпуска, а затем ухудшается к концу пятилетней эпохи, тогда ученые его обновляют", – объясняют в NCEI.

Согласно новому прогнозу, сделанному до 2025 года, движение магнитного полюса имеет умеренный диапазон. По словам исследователей, когда магнитные полюса смещаются слишком далеко, они могут фактически поменяться местами, что происходит каждые несколько сотен лет.

Такой переворот может иметь серьезные последствия для человечества, но ученые утверждают, что ближайшие 5 лет ничего подобного не произойдет.

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