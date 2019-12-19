Материал делает объекты невидимыми и скрывает их от инфракрасных, а также ультрафиолетовых сканеров

Канадская компания Hyperstealth Biotechnology, создающая разного рода камуфляж, запатентовала технологию материала, который преломляет свет так, что предметы за ним становятся невидимыми. Об этом сообщает DeZeen.

Материал под названием Quantum Stealth пока еще находится на стадии создания прототипа. Он был разработан главными исполнительным директором компании Гаем Крамером для военных целей, чтобы скрывать военных и оборудование, в том числе танки и самолеты в полевых условиях.

По словам разработчиков, материал не только делает объекты невидимыми, но и скрывает их от инфракрасных и ультрафиолетовых сканеров. Крамер подчеркивает, что его разработка универсально, в отличие от других камуфляжных материалов, которые ограничены определенными условиями, такими как пустыня или лес. Так, "плащ-невидимка" может работать в любой среде или времени года.

В основу разработки легли так называемые двояковыпуклые линзы – гофрированный лист, в котором каждый гребень состоит из выпуклой или изогнутой наружу линзы. При правильном наложении листы, с разным распределением линз, преломляют свет под множеством углов, создавая "мертвые зоны".

Свет не проходит через эти точки, скрывая объект позади, при этом фон остается неизменным.

"Он (лист, – ред.) искажает свет, как стакан воды, когда ложка или соломинка в нем выглядят изогнутыми. За исключением того, что я понял, как это сделать с гораздо меньшим объемом и толщиной материала", – рассказал Крамер.

Несмотря на это, есть некоторые ограничения в эффективности материала, так требуется, чтобы субъект или объект находились на определенном расстоянии от листа. В противном случае, эффект будет менее убедительным, как и в случае, если смотреть под разными углами.

Разработчики уверены в том, что применение чудо-материалу найдется не только в военной сфере, например, создание предметов декора или солнечных батарей. Также материал может быть использован для создания защитных щитов, маскировочных сетей, парашютов.

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