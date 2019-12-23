Boeing успешно вернул на Землю капсулу Starliner, но провалил миссию

Сбой в программном обеспечении не дал космическому аппарату добраться до МКС

Компании Boeing удалось благополучно посадить свою беспилотную космическую капсулу Starliner после неудавшейся миссии к МКС. Об этом сообщает The Guardian.

Космический аппарат приземлился 22 декабря, на ракетный военный полигон США "Белые пески", завершив двухдневный полет, который должен был продлиться две недели.

Во время приземления у капсулы открылись все три парашюта, также без проблем сработали воздушные подушки, которые смягчили удар.

Поскольку миссия была испытательной, на месте командира находился манекен. Вместе с ним обратно на Землю вернулись праздничные подарки, одежда и еда для экипажа Международной космической станции.

Капсула Starliner была запущена с помощью ракеты Atlas V с площадки на мысе Канаверал в пятницу, 20 декабря. Но спустя два часа полета капсула не смогла запустить двигатели, чтобы отправиться к МКС и оказалась на неправильной орбите.

В Boeing сообщили, что проблема возникла с внутренними часами Starliner, которые не синхронизировались с ракетой Atlas V. В итоге, капсула сожгла слишком много топлива, пытаясь вернуться на нужную орбиту и на дорогу к космической станции не хватило горючего.

Также сообщается, что авиадиспетчеры пытались исправить ситуацию, но сигналы не проходили из-за сбоя в часах. Позже Центру управления полетами удалось сбросить настройки часов.

Пока Boeing пытается выяснить, как произошел сбой в синхронизации часов. В целом миссия длилась 50 часов и включала 33 оборота вокруг Земли.

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