Круговорот глупости в природе. Ученые считают, что человечество отупеет из-за роста CO2

Большое количество углекислого газа в атмосфере негативно влияет на когнитивные способности человека

Ученые опубликовали новое исследование, в котором связали рост углекислого газа (CO2) в воздухе с ухудшение когнитивных способностей у людей. Об этом сообщает Forbes.

Уже в этом году уровень CO2 в нашей атмосфере достиг рекордного уровня. Также сообщается, что объемы СО2 увеличиваются намного быстрее в последнее столетие и являются результатом использования ископаемого топлива.

Ученые Кристофер Карнаускас и Шелли Миллер из Университета Колорадо и Анна Шапиро из Университета Пенсильвании в своей работе показали взаимосвязь между уровнями СО2 и человеческой способностью мыслить. Они опирались на зафиксированные показатели, когда уровень CO2 повышался. Например, в таких условиях у школьников снижалось внимание и ухудшалась память. У работников снижалась способность принимать стратегические решения, а также скорость реакции на кризисные ситуации.

По словам ученых, альвеолы в легких обмениваются кислородом, который содержится в воздухе. Если в нем больше CO2 и меньше кислорода, то в кровь не будет поступать необходимое количество кислорода. Он помогает клеткам мозга лучше функционировать, в противном случае, это повлияет на когнитивные функции человека.

Доказывают это и опыты с крысами, у которых ухудшалось развитие мозга при повышенном уровне CO2 в воздухе.

В заключении ученые создали модель для прогнозирования последствий роста уровня CO2 в окружающей среде. Так, к 2100 году базовая способность человека принимать решения снизится на 25%, а более сложное стратегическое мышление – на 50%.

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