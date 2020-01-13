Google открыла свой офис разработки в Киеве
2020-01-13 16:52:36
Работать R&D-центр будет на базе компании CloudSimple
Google открыла свой R&D-центр (офис разработки) в Киеве. Работать он будет на базе компании CloudSimple.
Об этом пишет AIN.UA, ссылаясь на свои источники.
Компанию CloudSimple американцы купили в ноябре 2019 года. То того времени CloudSimple работала с рекламодателями. Теперь же компания стала 3-м из 8 офисов Google в CEE (central and eastern Europe) регионе с R&D центром.
Киевский офис находится в БЦ "Астарта", где работает около 30 человек.
Примечательно, что офис разработки в Google Россия был закрыт в 2014 году в связи с принятием правил об иностранных агентах.
Как ранее сообщал Фокус:
- В начале декабря в отношении Google начато антимонопольное расследование в Евросоюзе. Его объектом стали методы, которые компания использует для сбора информации.
- В сентябре генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что компания планирует инвестировать 3 млрд евро в расширение своих дата-центров по всей Европе в течение следующих 2 лет.
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