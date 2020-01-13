Золотой пластик. Ученые создали сверхлегкое 18-кратное золото с добавлением пластика

Металл ничем не уступает традиционным сплавам, включающим медь

Ученые из Федерального института технологии в Цюрихе создали сверхлегкое золото, добавив в него пластик. Об этом сообщает New Atlas.

Дело в том, что чистое золото слишком тяжелое повседневного ношения, поэтому его чаще всего соединяют с разными сплавами, преимущественно другими металлами. Но в этот раз, исследователи решили смешать золото с пластиком и его вес составил все одну десятую от обычного веса драгоценного метала, при этом сохранив чистоту сплава.

24-каратное золото считается абсолютно чистым, но оно не совсем пригодно для ювелирных украшений. Чтобы сделать метал более легким и устойчивым к повреждениям, его смешивают с медью, после чего чистота золота составляет 18 карат. Соотношение обычно составляет 75% золота и 25% меди, что в результате дает плотность около 15 граммов на кубический сантиметр.

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В это же время, новая смесь весит намного меньше с плотностью около 1,7 г/см3. Золото смешивается с полимерным латексом и белковыми волокнами и усеяно воздушными карманами. Так, золото все еще остается 18-каратным. Получаемый металл обладает привычным блеском и другими характеристиками.

Правда, пока не ясно, как покупатели отнесутся к золоту с добавлением пластика, которые могут причислить его к своего рода бижутерии. С аналогичной проблемой сталкиваются бриллианты, созданные в лабораторных условиях.

Но новый вид золота может быть применен не только в ювелирной индустрии. Команда ученых говорит, что созданное ими золото может пригодиться для электронных устройств, химических катализаторов и даже радиационной защиты.

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