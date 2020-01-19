Новая жизнь. 5 видов животных, открытых в 2019 году

Современной науке известно около 6 млн живых существ. Многие из них находятся под угрозой исчезновения, а десятки ежегодно вымирают. Но каждый год учёные открывают и новые виды. В 2019-м их было 71. Фокус рассказывает о пяти не известных до настоящего времени широкой общественности животных. Некоторые из них в поле учёных попали давно, но только в прошлом году официально признаны отдельными видами

Карманная акула

Место обитания: Мексиканский залив

Карманная акула достигает в длину всего около 14 см. Впервые она попалась в руки исследователей в 2010 году, но официально её признали новым видом только в 2019-м. Своё название она получила не только из-за маленьких размеров, но и за наличие специфических карманов, расположенных позади грудных плавников.

Червь-камнеед

Место обитания: Филиппины

Моллюск относится к семейству корабельных червей. В отличие от своих далёких сородичей вместо древесины он питается камнями, а испражняется песком. Учёные пока не могут понять, чем объясняются такие гастрономические предпочтения червя. По одной из теорий, каменные гранулы участвуют в процессе переваривания планктона, которым также питается червь.

Муха Король Ночи

Место обитания: Австралия

Насекомое впервые обнаружили в 2012 году. Но только спустя семь лет Суанкун Ли, аспирант Австралийского объединения научных и прикладных исследований, подтвердил, что это новый вид пчеловидных мух, и назвал его Paramonovius Nightking — в честь кинозлодея из "Игры престолов". По словам энтомолога, муха во многом похожа на Короля Ночи: любит холодное время года и на голове у неё нарост в виде короны.

Очковый цветоед

Место обитания: остров Борнео

Первая встреча с птицей состоялась в 2009 году. С тех пор её изредка видели и даже фотографировали в северной части острова, но только в марте 2019 года она попала в руки учёных. Своё название новый вид получил благодаря белым отметинам над и под глазами, напоминающим очки.

Гретожук

Место обитания: Кения

Крошечного жучка-вредителя (всего 1 мм в длину) ещё в 1960 году привёз в Британию энтомолог Уильям Блок. В 1978-м он передал насекомое в Лондонский музей естественной истории, где оно хранилось в безымянной коллекции почти полвека. Только в 2019-м сотрудник музея Майкл Дарви обнаружил, что жук принадлежит к неизвестному ранее виду, и решил назвать его Nelloptodes gretae — в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг.