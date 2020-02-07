328 дней на МКС: американская астронавтка-рекордсменка Кристина Кох вернулась на Землю

2020-02-07 14:22:13

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Посадочная капсула с тремя астронавтами приземлилась в Казахстане

Американская астронавтка NASA Кристина Кох вернулась на Землю после рекордного по продолжительности среди женщин непрерывного космического полета. Об этом сообщает Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA).

Кристина Кох вернулась на Землю с Александром Скворцовым из российского космического агентства "Роскосмос" и Лукой Пармитано из ESA (European Space Agency - Европейское космическое агентство).

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Их посадочная капсула приземлилась накануне в Казахстане. По сообщению NASA все трое астронавтов чувствуют себя хорошо.

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Кристина Кох провела на Международной космической станции 328 дней. Аналогичный рекорд среди мужчин принадлежит другому американцу Скотту Келли, он непрерывно находился на МКС 340 дней.

40-летняя инженер-электрик Кох прибыла на борт Международной космической станции 14 марта 2019 года.

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Все фото: NASA и Instagram astro_christina 

Ранее рекорд по пребыванию в космосе среди женщин был установлен астронавткой Пегги Уитсон. Она в период с 2016 по 2017 года провела на МКС 288 дней подряд.

В NASA отмечают, что увеличение срока пребывания женщин-астронавтов в космосе, поможет им изучить эффект длительных полетов на них. Эти данные помогут в разработке программ полетов на Луну и Марс, которые американские астронавты планируют осуществить в будущем.

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