Рогатые черепахи размером с авто. Ученые нашли окаменелости крупнейшего представителя вида

Stupendemys geographicus были обнаружены в пустыне Татакоа в Колумбии

Ученые обнаружили новые окаменелости крупнейшей в истории черепахи, которая была размером с автомобиль, имела рога и жила в северной части Южной Америки. Об этом сообщает Reuters.

По словам ученых, окаменелости Stupendemys geographicus были обнаружены в пустыне Татакоа в Колумбии и регионе Урумако в Венесуэле. Находка впервые дает полное представление о рептилии, которая жила от 7 до 13 млн лет назад, чья длина составляла 4 метра, а вес – 1,25 тонн.

У самцов Stupendemys также были крепкие рога, обращенные вперед по обеим сторонам панциря. Глубокие шрамы на окаменелых панцирях говорят, что черепах использовали свои рога для противостояния другим самцам Stupendemys.

Руководитель исследования, палеонтолог Эдвин Каден из Национального университета Росарио в Боготе заявил, что Stupendemys стала второй самой крупной черепахой после морской Archelon, которая жила примерно 70 млн лет назад в конце эпохи динозавров, ее размер достигал 4,6 метров в длину.

Первые же окаменелости Stupendemys были найдены в 1970-х года, но до сегодняшнего дня животное оставалось загадкой для ученых. Новые окаменелости, включающие панцирь длиной 2,86 метров и остатки нижней челюсти, дали больше подсказок о виде и его рационе.

"Stupendemys geographicus была огромной и тяжелой. Самые крупные особи этого вида были размером и длиной с седан, если считать голову, нею, панцирь и конечности", – рассказал Каден.

"Его диета была разнообразной, включая мелких животных – рыб, кайманов, змей, а также моллюсков и растительность, особенно фрукты и семена. Анатомические особенности указывают на то, что черепахи обитали на дне крупных пресноводных водоемов, включая озера и крупные реки", – добавил ученый.

Stupendemys, что в переводе означает "огромная черепаха", населяла колоссальную систему водно-болотных угодий, охватывающих Колумбию, Венесуэлу, Бразилию и Перу еще до образования рек Амазонки и Ориноко.

Большие размеры черепах, возможно, имели решающее значение для защиты от грозных хищников. Stupendemys разделяли дом с гигантскими крокодилами, в том числе кайманом Purussaurus длиной 11 метров и гавиалоидными крокодилами Gryposuchus длиной 10 метров. Так, одна из найденных окаменелостей Stupendemys содержала крокодиловый зуб длиной в 5 см.

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