Тайны Сахары. В африканской пустыне найдены останки трех новых видов летающих ящеров

Представители новых видов птерозавров обитали в районе современного Марокко 100 миллионов лет назад

Сегодня Сахара – крупнейшая в мире пустыня, но миллионы лет назад это была весьма оживленная местность. Находка, сделанная группой палеонтологов из США, Великобритании и Марокко, доказывает это. Исследователи смогли обнаружить здесь 3 новых вида птерозавров. Доисторические животные обитали на территории современного Марокко примерно 100 миллионов лет назад. Об этом сообщает The Guardian.

Новые виды летающих ящеров были идентифицированы по обломкам челюстей и зубов, помогавших древним животным охотиться на рыбу. "Эти воздушные рыбаки хватали добычу на лету, используя убийственные острые зубы, которые обеспечивали высокоэффективный захват", - отметила представительница Портсмутского университета, сотрудники которого участвовали в открытии.

Исследователи предполагают, что птерозавры из Марокко обладали внушительным размахом крыльев в 3-4 метра. Столь крупные летающие животные могли покрывать значительные расстояния.

Как ранее сообщал Фокус:

Останки рыб, найденные в Сахаре, указали на то, что 4-10 тысяч лет назад морепродукты были основным продуктом питания местных жителей.

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