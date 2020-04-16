"Нафтогаз" установил в Киеве свою первую зарядную станцию для электрокаров
2020-04-16 18:01:31
Если проект будет коммерчески успешен, "Нафтогаз" обещает построить сеть электроавтозарядных станций по всей Украине
"Нафтогаз" в рамках пилотного проекта WeEnergy установил первую собственную электрозарадную станцию в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба НАК.
Подзарядить свой электрокар (установленные комплексы подходят для всех электроавтомобилей) можно на Кловськом спуске 9/1. Стоимость – 4,5 грн/кВт·час. Время – не более 2,5 часов.
Рассчитаться можно с помощью мобильного телефона и специального приложения, либо же картой WeEnergy.
Если проект будет коммерчески успешен, "Нафтогаз" обещает построить сеть электроавтозарядных станций по всей Украине.
В НАК также отмечают, что в 2020 году планируют потратить на экологические программы почти 400 млн грн.
Как ранее сообщал Фокус:
- В мае 2019 года в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области начала работать крупнейшая в Украине кровельная фотогальваническая электростанция "Студениковская ФЭС".
- В то же время, глобальные инвестиции в альтернативную энергетику за первую половину 2019 года составили $117,6 млрд. Это на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это также самый низкий полугодовой показатель с 2013 года.