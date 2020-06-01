Наперегонки с Маском. Пять главных соперников SpaceX в освоении космоса

1. Boeing

Boeing — главный конкурент Илона Маска. Компания стояла у истоков космической программы США. Именно она производила S-IC — первую ступень ракеты-носителя Saturn V, выводившую в космос американские "Аполлоны" для полетов на Луну. В последние годы Boeing активизировала свою космическую программу. В 2014-м компания вместе со SpaceX подписала контракты с NASA на создание транспортных систем для доставки астронавтов на МКС (Boeing получила $4,2 млрд, SpaceX — $2,6 млрд). Для этой цели разработан космический корабль CST-100 Starliner многоразового использования. В декабре 2019 года он должен был совершить первый беспилотный полет к МКС, но из-за ошибок в программном обеспечении не вышел на нужную орбиту. Повторная попытка, по предварительным данным, запланирована на осень 2020-го.

2. Blue Origin

Blue Origin в 2000 году создал основатель Amazon Джефф Безосс. В декабре 2019-го компания совершила 12-й успешный запуск ракетной системы многоразового использования New Shepard (ракета-носитель и капсула). Планируется, что в будущем она будет доставлять в космос туристов. Также Blue Origin разрабатывает тяжелую ракету-носитель New Glenn, которая сможет выводить на низкую опорную орбиту полезную нагрузку массой около 45 тонн. Самая амбициозная цель Безосса — полёты на Луну. В мае 2019-го компания представила лунный посадочный модуль Blue Moon, разработкой которого занималась последние три года. 30 апреля 2020-го Blue Origin вместе с компаниями SpaceX и Dynetics получила контракт NASA на разработку лунных посадочных модулей для программы "Артемида". За десять месяцев они должны доработать свои проекты, а старт самой программы полетов на Луну запланирован на 2024 год.

3. Virgin Galactic

Ричард Брэнсон — еще один миллиардер, решивший покорить космос. Но, в отличие от Маска и Безосса, его основные усилия направлены на развитие космического туризма. С этой целью еще в 2004 году он основал компанию Virgin Galactic. В ее ближайших планах — суборбитальные полеты с пассажирами на коммерческой основе. Возить туристов на экскурсии должен шестиместный космический корабль SpaceShipTwo. В декабре 2018-го и феврале 2019 года он уже совершил тестовые полёты, а первые 600 билетов продали ещё в 2018 году. Первые туристы должны отправиться в космос в конце 2020-го, точная дата не разглашается. Еще одна компания Брэнсона, Virgin Orbit, создана для вывода на орбиту небольших спутников. Первый старт ее ракеты-носителя LauncherOne 25 мая этого года завершился неудачей.

4. Rocket Lab

Rocket Lab — американская аэрокосмическая компания, основанная новозеландцем Питером Бэком. Она разработала и эксплуатирует ракету легкого класса Electron для доставки на орбиту небольших грузов. Этот носитель способен выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 225 кг, а на солнечно-синхронную — до 150 кг. Первый полет Electron состоялся в мае 2017 года, но закончился неудачей из-за неполадок в системе передачи телеметрии. Следующий запуск в январе 2018-го стал успешным. С тех пор компания совершила еще 10 удачных полётов. Запуски производятся с космодрома в Новой Зеландии. Недавно Rocket Lab завершила строительство новой стартовой площадки на острове Уоллопс в Вирджинии. Также компания ведет разработку универсальной платформы для создания спутников.

5. i-Space

В 2014 году власти Китая разрешили частным компаниям самостоятельно заниматься разработкой ракет и спутников, а также их запуском. С тех пор в КНР быстрыми темпами развивается частное ракетостроение. Дальше всех в этом продвинулась компания Beijing Starcraft Glory (i-Space). 24 июля 2019 года она успешно запустила ракету-носитель SQX-1 Y1, которая вывела на круговую орбиту высотой 300 км два спутника. Это был первый частный космический запуск в Китае. Сейчас компания работает над многоразовой ракетой Hyperbola-2, испытания которой запланированы на 2021 год. Попытки двух главных конкурентов i-Space в Китае — OneSpace и Landspace — запустить свои ракеты в марте и октябре 2019 года завершились неудачей.