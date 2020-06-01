Фото: Слева Проксима Центавра, а справа - Вольф 359. На фото справа вид с Земли, а слева с New Horizons.

Космический корабль NASA New Horizons отправил фотографии звезд с расстояния в 6,9 млрд км от Земли. Об этом сообщает CNN.

На снимках от New Horizons кажется, что звезды находятся в разных положениях, чем если смотреть на них с Земли. Ученые называют такое явления "эффектом параллакса" и впервые он был достигнут с помощью космического корабля. Параллакс – это изменение видимого положения объекта относительно удаленного фона в зависимости от положения наблюдателя.

"Справедливо сказать, что New Horizons смотрит на инопланетное небо, отличное от того, что мы видим с Земли. Это позволило нам увидеть ближайшие звезды, смещенные с тех позиций, которые мы привыкли видеть с Земли", – заявил главный исследователь New Horizons Алан Стерн.

Проксима Центавра вид с Земли. Фото: NASA

Проксима Центавра вид с New Horizons. Фото: NASA

На снимки камеры New Horizons попали две ближайшие звезды – Проксима Центавра и Вольф 359. Они находятся в 4,2 и 7,795 световых года от Земли.

Исследователи подчеркивают, что звезды, в том числе и Солнце, всегда движутся. Но мы настолько далеки от них, и их движение происходит в таких больших временных масштабах, что становится трудноразличимым.

Вольф 359 вид с Земли. Фото: NASA

Вольф 359 вид с New Horizons. Фото: NASA

"Ни один человеческий глаз не может обнаружить эти изменения", – говорит Стерн.

Но ученые сравнили снимки от New Horizons и наземных телескопов, чтобы увидеть разницу. Снимки на Земле были сделаны в обсерватории Лас-Кампанас, обсерватории Сайдинг Спринг и телескопами обсерватории Маунт-Леммон.

New Horizons отправил свои снимки на Землю по радиосигналу, который шел со скоростью света и достиг Земли примерно через 6,5 часов.

Космический аппарат находится на пути к межзвездному пространству, так же как ранее зонды Voyager. New Horizons уже успел совершить облет Плутона и его спутников в 2015 году, а в январе 2019 года совершил облет удаленного объекта пояса Койпера, известного как Ультима Туле.

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