Samsung приближает будущее 5G

Как южнокорейский технологический гигант внедряет связь нового поколения во всем мире и приближает будущее

Демократизация 5G положит начало новой эпохе – времени, когда инновации ничем не ограничены, которую мы назовем “Эпохой впечатлений”, - заявил во время своего выступления на открытии международной выставки потребительской электроники IFA 2019 в Берлине доктор Джун Хи Ли (JuneHee Lee), старший вице-президент и глава подразделения технологической стратегии Samsung Electronics.

Намеченный курс на “демократизацию” связи нового поколения означает расширение при помощи технологий Samsung экосистемы 5G и обеспечение сверхбыстрым доступом к интернету пользователей по всему миру.

В предверии технологического прорыва

Каждое новое поколение мобильной связи в первую очередь предполагает более высокую скорость передачи данных. Пользовательский тест 5G-сети с использованием смартфонов Samsung Galaxy продемонстрировал впечатляющую скорость – 2,1 Гбит/с.

Для сравнения – средняя скорость 3G составляет 5-8 Мбит/с и при значительной загрузке сетей зачастую не превышает 2-3 Мбит/с. Переход на технологию 4G в теории позволяет увеличить скорость до 42,2 Мбит/с. Однако на практике показатели зачастую не превышают 20-30 Мбит/с.

Внедрение нового поколения связи 5G не просто позволит скачивать контент быстрее в разы, а приведет к изменению технологической реальности. Беспилотный транспорт, роботы-хирурги, дистанционные операции, “умные” дома, офисы и города благодаря 5G быстро перекочуют из прогнозов футурологов в обыденность. Для людей тем временем откроется цифровое пространство, построенное на дополненной и смешанной реальности.

На международной выставке электроники CES 2020, которая ежегодно проходит в Лас-Вегасе (США), компания Samsung Electronics, в частности, пригласила заглянуть в дом будущего. Федерико Касаленьо (Federico Casalegno), генеральный директор по разработке и инновациям Центра инноваций Samsung подчеркнул, что пространственные пределы физического и цифрового миров будут постепенно стираться, превращая наши дома в индивидуальные территории опыта и впечатлений, где воплощаются воображаемые художественные галереи, студий йоги и т.п. По прогнозам Касаленьо такие дома появятся уже в следующем десятилетии.

Очевидно, в “умном” доме хлопоты по хозяйству возьмут на себя разнообразные роботы. В частности, Samsung Electronics на CES 2020 уже представила такого помощника –маленького подвижного работа Ballie на основе технологии искусственного интеллекта.

Умные дома будут интегрированы в умные города жить в которых станет комфортнее, проще и безопаснее. Их основой станет искусственный интеллект, технологии интернета вещей и, конечно же, связь 5G, позволяющая многочисленным умным устройствам обмениваться огромными массивами данных на высочайшей скорости. В частности, сети 5G смогут обеспечить связь между всеми транспортными средствами и городской инфраструктурой.

Чтобы реализовать концепцию интеллектуальных городов на практике, Samsung Electronics заинтересована в партнерстве с девелоперами и управляющими недвижимостью. Например, компания уже сотрудничает с крупнейшим девелопером США – Greystar Real Estate Partners.

Как наступает будущее

Технология 5G уже сегодня завоевывает мир. Во многих странах уже действуют коммерческие сети 5G на отдельных предприятиях. Мобильные операторы из разных государств анонсируют внедрение нового стандарта и уже делают первые шаги в этом направлении –тестируют 5G, запускают на ограниченной площади и т.п.

Благодаря технологии динамического распределения частот внедрение технологии неавтономного 5G на начальном этапе может оказаться менее сложным процессом, чем переход с 2G на 3G и 4G. Мобильным операторам уже не придется делить свои частоты между технологиями разных поколений, как это было ранее. Обмен частотами между 4G LTE и 5G будет происходить динамически в зависимости от количества подключенных устройств с поддержкой технологий разных поколений.

Со временем, когда по мере распространения 5G-устройств отпадет необходимость подобного распределения частот, станет возможным внедрение автономного 5G, который уже не будет использовать инфраструктуру 4G LTE, а потребует создания новой. Автономный 5G позволит бесперебойно передавать и принимать данные более 1 млн устройств, сосредоточенных на квадратном километре, тогда как возможности 4G пока ограничены 100 тыс. гаджетов на километр.

Огромную роль во внедрении 5G в мире играет компания Samsung Electronics. Для развертывания технологии в арсенале у компании есть все необходимое –от чипсетов и сетевой инфраструктуры до пользовательских мобильных устройств. Уже почти десятилетие специалисты Samsung Electronics совместно с мобильными операторами, регуляторами и правительственными организациями делают все возможное, чтобы технология 5G быстрее вышла за пределы исследовательских лабораторий и распространилась во всем мире. В Украине, судя по озвученным в СМИ оценкам экспертов, 5G может появиться в течение трех лет.

5G – это Samsung

На рынке 5G-устройств Samsung Electronics быстро захватывает лидирующие позиции. Первые смартфоны Samsung с 5G поступили в продажу в начале 2019 года. А по состоянию на ноябрь 2019-го компания охватила более половины (53,9%) мирового рынка смартфонов с поддержкой 5G, реализовав более 6,7 млн устройств.

Доля смартфонов с технологией 5G составляет лишь 1% от глобальных продаж в 2019 году. Впрочем, 2020 год обещает стать прорывным: ожидается, что продажи 5G смартфонов вырастут на 1687% и составят около 18% от общемировых объемов ", отметил Нил Шах (Neil Shah), вице-президент отдела исследований компании Counterpoint Research.

В преддверии бурного развития технологии 5G компания Samsung Electronics, уже обладающая значительными наработками в этом направлении, может оказаться в весьма выгодной конкурентной позиции на рынке.

В условиях пандемии COVID-19, когда во всем мире снизился спрос на смартфоны, компании Samsung Electronics удалось сохранить значительную рентабельность во многом благодаря увеличению доли продаж компонентов для серверов и мобильных устройств (в том числе и с поддержкой 5G). . В первом квартале 2020 года оборот компании увеличился на 5,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В планах у Samsung Electronics – дальнейшее расширение линейки смартфонов с поддержкой технологии 5G для массового рынка. Новые устройства, позволяющие ощутить преимущества связи нового поколения, появятся как в премиальном, так и бюджетном сегментах, делая прогрессивные технологии еще доступнее для каждого.

Уже под рукой

В Украине устройства с поддержкой 5G уже доступны. В 2020 году на основе технологии связи нового поколения выпустили флагманскую линейку Samsung Galaxy S20

Уже представленный в Украине новейший смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 5G разработан с перспективой на будущее. Это первое устройство под брендом Samsung, которое открывает возможность использования автономного 5G – технологии запуск которой в мировой практике только ожидается в этом году.

Для тех, чья жизнь состоит из сториз, фото и видео в соцсетях Samsung Galaxy S20 Ultra 5G обещает качественно новый опыт съемки, благодаря использованию технологии искусственного интеллекта. Возможности камеры с разрешением 108 Мп позволяют снимать в условиях плохого освещения и даже ночью, а также приближать отдаленные объекты при помощи системы Space Zoom со 100-кратным увеличением, основанной на комбинации гибридного оптического и цифрового зума. Для сравнения: большинство смартфонов оснащается камерами с разрешением около 12 Мп и только цифровым зумом.