Млечный Путь в рентгеновском свете: получена подробная карта нашей галактики

Карта Млечного Пути в рентгеновских лучах показала крупномасштабные структуры и сотни тысяч неизвестных ранее источников рентгеновского излучения. Об этом сообщает New Atlas.

Рентгеновский телескоп eROSITA установлен на борту обсерватории SRG. Аппарат постоянно вращается, поэтому просмотр каждой области занимает от 150 до 200 секунд. Телескопу понадобилось 182 дня, чтобы запечатлеть диск галактики Млечный Путь и его окрестности.

На карте изображены фотоны с разной цветовой кодировкой, которая передает разные уровни энергии. Красные области имеют самые низкие энергии от 0,3 до 0,6 килоэлектронвольт (кэВ), зеленые области – от 0,6 до 1 кэВ, в то время как синие представляют от 1 до 2,3 кэВ.

Плотные пыль и газ в центре галактики поглощают рентгеновские фотоны с более низкой энергией, область выглядит как полоса синего цвета. Зеленые области, недалеко от центра, представляют из себя горячий газ, унесенный прочь от таких энергетических событий, как сверхновые.

Большие желтые пузыри над и под плоскостью галактики показывают гигантские "рентгеновские трубы", которые выкачивают газ из центральной области на окраины. Они могли остаться после древних периодов интенсивной активности центральной черной дыры Млечного Пути.

Красный оттенок остальной части изображения – это пузырь диффузного, горячего газа. Яркие пятна повсюду на карте являются источниками рентгеновского излучения, такими как квазары и другие активные галактические ядра. Они светятся благодаря огромному количестве пыли и газа, нагревающихся при попадании в черные дыры. Другими точками могут быть магнитары, двойные звездные системы и остатки сверхновых.

В целом, изображение телескопа захватило более миллиона источников рентгеновского излучения. Это вдвое больше, чем было обнаружено ранее. Ученые планируют в течение следующих 3,5 лет получить еще семь подобных карт Млечного Пути.

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