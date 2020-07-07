Испанские ученые назвали коллективный иммунитет недостижимой целью

Крупное исследование показало, что даже в регионах, где происходили большие вспышки коронавируса, число людей с антителами было недостаточным. Для выработки коллективного иммунитета вирусом должны заразиться от 70% до 90% населения

В Испании ученые провели исследование, которое поставило под сомнение осуществимость коллективного иммунитета как одного из способов борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

Исследование было опубликовано в медицинском журнале Lancet, которое показало что только 5% населения Испании выработало антитела к коронавирусу. Отмечается, что в исследовании приняли участие более 60 тыс. человек.

По словам ученых, коллективный иммунитет достигается, когда подавляющее количество людей заражает вирусом и таким образом вырабатывает иммунитет. От 70% до 90% населения должны иметь антитела, чтобы остановить распространение коронавируса. Стокгольм, например, собирался достичь коллективного иммунитета в мае.

В новом же исследовании выяснилось, что распространенность антител к COVID-19 была ниже 3% в прибрежных регионах Испании, но выше в областях, где происходили большие вспышки.

"Несмотря на большое влияние COVID-19 в Испании, оценки распространенности остаются низкими и явно недостаточны для обеспечения коллективного иммунитета. В этой ситуации меры по социальному дистанцированию и изоляции новых зараженных и их контактов необходимы для борьбы с эпидемией в будущем", – говорится в исследовании.

Считается, что это исследование является крупнейшим в своем роде по коронавирусу в Европе.

Подобные исследования проводились в Китае и США, и "ключевой вывод из этих репрезентативных групп заключается в том, что большая часть населения, по-видимому, оставалась неподверженной воздействию коронавируса, даже в района с широко распространенной циркуляцией вируса", говорится в статье.

На данный момент в Испании зарегистрировано более четверти миллиона случаев коронавируса и 28 388 летальных исходов. За прошлые три недели смертельные случаи COVID-19 были единичными.

С момента смягчения карантина в Испании была зафиксирована одна большая вспышка в северо-западном регионе Галисия. Из-за произошедшей вспышки карантин был усилен на территории, где проживает 70 тыс. человек.

Чиновники связывают местные вспышки с открывшимися барами. По данным властей, в настоящее время в Галисии зарегистрировано 258 случаев коронавируса, в том числе 117 в провинции Луго.