Белые карлики – основной источник стройматериала жизни во Вселенной, – ученые

Исследование показало, что в космосе основным источником атомов углерода являются белые карлики. Как известно, этот химический элемент играет решающую роль для зарождения жизни

Ученые выяснили, что белые карлики являются основными источниками углерода, который необходим для появления жизни. Об этом сообщает Inverse.

По словам ученых, после своей смерти некоторые звезды становятся сверхновыми, превращаются в черные дыры или становятся нейтронными звездами. Но большинство звезд становятся белыми карликами.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, предполагает, что белые карлики являются основным источником атомов углерода в Млечном Пути. Как известно, этот химический элемент играет решающую роль для зарождения жизни.

Белые карлики – это горячие, плотные останки звезды с температурами, которые достигают 100 тыс. Кельвинов. Со временем белые карлики остывают и тускнеют, теряя свою внешнюю оболочку. Но перед тем, как совсем разрушиться, их останки переносятся в космос ветрами, исходящими от тел самих белых карликов.

Этот звездный пепел содержит химические элементы, такие как углерод. Он является четвертым наиболее распространенным химическим веществом во вселенной и ключевым элементом в формировании жизни. Углерод играет роль основного строительного блока для большинства клеток.

Ученые в новом исследовании проанализировали данные нескольких тысяч звезд. Они измерили начальное и конечное соотношение между массами звезд. Исследователи измерили массу звезд в начале их жизни и в конце, когда они превратились в белые карлики.

Обычно, чем больше звезда, тем массивнее будет белый карлик. Но исследование показало, что массы звезд в виде белых карликов были больше, чем ожидали ученые, учитывая их первоначальную массу.

"Наше исследование интерпретирует этот излом в массах звезд как признак синтеза углерода, производимого звездами с низкой массой в Млечном Пути", – говорит ведущий автор исследования из Университета Падуи в Италии Паола Мариго.

Также команда ученых пришла к выводу, что звезды больше 2 солнечных масс способствовали галактическому обогащению углеродом, в то время как звезды с массой менее 1,5 не участвовали в этом процессе.