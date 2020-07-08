Дороже мировой экономики. NASA исследует астероид стоимостью в квинтиллионы долларов

Астероид 16 Psyche богат такими металлами, как железо, никель и золото. Он может казаться сердцем мертвой планеты, потерявшей свои внешние слои

NASA собирается начать строительство космического аппарата под названием "Psyche", который займется исследованием астероида "16 Psyche" диаметром 226 км. Об этом сообщает Forbes.

"16 Psyche" расположен в главном поясе астероидов Солнечной системы между Марсом и Юпитером. Он богат такими металлами, как железо, никель, золото и считается ядром протопланеты. Отмечается, что большинство астероидов каменистые или ледяные.

Миссия Psyche является частью программы NASA по созданию недорогих роботизированных космических миссий.

По словам ученых, ядро "16 Psyche" поразительно похоже на ядро Земли, астероид может являться сердцем мертвой планеты, которая потеряла свои каменистые внешние слои. По некоторым данным, металлы, из которых состоит этот единственный в своем роде астероид, могут стоить 10 квинтиллионов долларов.

NASA уже начало подготовку к миссии, в рамках которой с мыса Канаверал в августе 2022 года на ракете SpaceX Falcon Heavy будет запущен космический аппарат. Он пролетит мимо Марса в 2023 году и начнет вращаться вокруг астероида в январе 2026 года. На данный момент миссия Psyche уже прошла этап "критического анализа проекта".

Теперь миссия перейдет к созданию космической техники, которая понадобится для изучения астероида.

"Это один из самых интенсивных этапов, через который проходит миссия за весь ее жизненный цикл. И мы его прошли. Проблемы не закончились, и мы еще не на финише, но у нас все хорошо", – заявила главный исследователь миссии Psyche Линди Элкинс-Тантон.

Команде предстоит создать три научных инструмента:

магнитометр для измерения магнитного поля астероида;

многоспектральный сканер для получения изображений поверхности астероида и данных о том, из чего он состоит и геологических особенностей;

спектрометры, которые анализируют нейтроны и гамма-лучи, исходящие от астероида, чтобы выяснить, из чего состоит небесное тело.

Сборка и испытания полностью автоматизированного космического корабля начнутся в феврале 2021 года, и к апрелю 2021 года процесс должен быть завершен.

Основная ходовая часть аппарата уже строится в Maxar Technologies в Пало-Альто, штат Калифорния.

"Одной из вещей, которыми мы гордимся в таких дальних космических полетах, это надежность аппаратного обеспечения. Интегрированная система настолько сложна, что комплексное тестирование имеет решающее значение. Вы проводите тесты на надежность, стресс-тесты, столько тестов, сколько сможете. Вы хотите найти и исправить каждую проблему или ошибку сейчас, потому что после запуска вы уже не сможете ничего исправить", – говорит менеджер проекта Psyche Генри Стоун.

В рамках миссии NASA также собирается проверить новую лазерную космическую систему связи под названием Deep Space Optical Communications.