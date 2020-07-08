Связь из стратосферы. Alphabet запустила свои интернет-шары над Кенией

Зона обслуживания охватывает почти 50 000 кв. км в центральной и западной Кении. На сегодняшний день к сети подключено более 35 тыс. уникальных пользователей.

Воздушные интернет-шары Project Loon от компании Alphabet поднялись в небо для своей первой коммерческой задачи. В настоящее время компания развернула шары над Кенией, где предоставляет тысячам людей совершенно новую форму доступа в Интернет. Об этом сообщает New Atlas.

Project Loon – это проект, созданный в лаборатории Google X, целью которого является обеспечить доступом к интернету большие слои населения по всему миру. Воздушные шары на солнечной энергии оснащены коммуникационными инструментами и отправляются в стратосферу. Далее алгоритмы машинного обучения направляют шары в нужном направлении, обеспечивая людей доступом в Интернет.

Подобные кластеры были уже опробованы в Новой Зеландии и Бразилии, а также были развернуты в чрезвычайных ситуациях после землетрясений в Перу и ураганов в Пуэрто-Рико. Project Loon в настоящее время сотрудничает с кенийской коммуникационной фирмой Telkom, чтобы подключать жителей страны к интернету с помощью воздушных шаров.

Такое сотрудничество является не только первым коммерческим развертыванием шаров Loon, но и первой подобной технологией, примененной в Африке. Зона обслуживания охватывает почти 50 000 кв. км в центральной и западной Кении. На сегодняшний день к сети подключено более 35 тыс. уникальных пользователей.

Project Loon будет увеличивать надежность своего сервиса по мере добавления новых шаров, но по словам команды, соединение уже способно поддерживать YouTube, WhatsApp, электронную почту и просмотр веб-страниц.