Ученые назвали лучшие и худшие маски для защиты от коронавируса

Исследователи пришли к выводу, что ношение маски в целом снижает риск заражения на 24-94%, в зависимости от материала, из которого она сделана.

Согласно руководству Центров по контролю и профилактике заболеваний США, каждый обязан носить маски для лица при общении с другими людьми во время пандемии коронавируса. Ученые говорят, что материал, из которого сделана маска, имеет важное значение, когда речь заходит о сокращении рисков. Об этом сообщает Cnet.

Исследователи из колледжа Медицинский колледж Университета Аризоны Мел и Энид Цукерман проанализировали эффективность масок. Они выяснили, какие материалы лучше и хуже защищают людей от инфекций в сильно загрязненной среде.

По словам экспертов, риск заразиться растет по мере того, как долго люди подвергаются воздействию вируса. Также важно количество людей вокруг, дистанция и размер капель, переносящих вирусы – от капель во время чихания до микрокапель от разговора.

Исследователи оценивали риск в загрязненной среде через 30 секунд и снова через 20 минут.

Результаты работы показали, что носить любую маску лучше, чем вообще ее не носить. Ношение маски снижает риск заражения на 24-94% или на 44–99% в зависимости от самой маски и продолжительности воздействия.

Наилучшую защиту давали респираторы N99, которые снижали риск на 94–99% в течение обоих периодов воздействия. Но их трудно найти, так как большинство таких масок предназначаются для медицинских работников.

На втором месте оказались респираторы N95 и хирургические маски, а также фильтры для пылесоса, которые можно вставлять в карманы фильтров в тканевых масках. Фильтры от пылесосов снижали риск заражения на 83% при 30-секундном воздействии и на 58% при 20-минутном.

Кухонные полотенца, хлопчатобумажные ткани и антимикробные наволочки были поставлены на третье место. По словам ученых, чем плотнее волокна в материале маски, тем лучше она фильтрует. Поэтому большее количество нитей обеспечивает более высокую эффективность.

По данным исследования, наименее эффективными для блокировки вируса были шарфы и хлопковые футболки.

Но также отмечается, что эффективность всех масок снижалась по мере увеличения времени пребывания в загрязненной среде.

"Это не означает, что вы можете снимать маску через 20 минут. Но это значит, что маска не может снизить риски до нуля. Не думайте, что маска вас убережет во время вечера в баре. Оставайтесь дома как можно дольше, мойте руки, носите маску на улице и не трогайте лицо", – говорит ведущий автор исследования, доктор наук в области окружающей среды в Университете Аризоны Аманда Уилсон.

Также она добавляет, что очень важно, чтобы у маски был хороший фиксатор, который прилегает к носу. Но никакая маска не защитит, если ее носить под носом или спускать на подбородок, отмечают эксперты.

Другие ученые считают, что обязательное ношение масок — наиболее эффективный метод борьбы с пандемией коронавируса. Новое исследование показывает, что среди всех стратегий по уменьшению передачи COVID-19, маски для лица могут быть ключевой переменной, которая определяет распространение вируса.