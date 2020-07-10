Из-за сбоя Facebook у владельцев iPhone не работали Viber и Monobank (обновлено)

Ряд приложений для iOS, таких как TikTok, Spotify, Tinder, Viber, не запускаются на iOS. По предварительным данным, причиной этому стал Facebook, пишет The Verge.

Пользователи соцсетей жалуются на сбои при запуске многих приложений и утверждают, что открыть их получается только без использования Интернета.

Хотя точная причина еще не определена, ранние отчеты предполагают, что проблема вызвана SDK Facebook. Для этого пользователям даже не нужно использовать Facebook для входа в программу. О подобных сбоях на Android информации не поступало.

SDK (software development kit) — набор средств разработки, который позволяет специалистам по программному обеспечению создавать приложения для определённого пакета программ, программного обеспечения базовых средств разработки, аппаратной платформы, компьютерной системы, игровых консолей, операционных систем и прочих платформ.

В Украине о сбое написал в своем Telegram сооснователь Monobank Олег Гороховский. Он также сообщил, что по этой причине временно не работает онлайн-банкинг Monobank. Также сбой активно обсуждают в украинском Facebook, у многих пользователей не открывается Privat24, Viber и другие приложения.

UPD: Работа Monobank восстановлена. Об этом сообщил Олег Гороховский.