Странные круги в космосе. Астрономы считают, что нашли новый тип космических объектов

Группа ученых обнаружила в космосе четыре радиокруга, которые не соответствуют ни одному из известных типов космических объектов

Международная команда астрономов могла обнаружить небесный объект нового типа. Об этом сообщает Live Science.

Группа ученых опубликовала исследование, в котором говорится о неизвестных сферических объектах, которые получили название Odd Radio Circles (ORC). Они были обнаружены в данных предыдущих исследованиях проекта Evolutionary Map of the Universe обсерватории "Мерчисон" на западе Австралии. По словам ученых, в основном ORC имеют круглую форму.

Загадочные объекты в глубоком космосе можно обнаружить только с помощью радиотелескопов. В это же время, они абсолютно невидимы для рентгеновских, оптических и инфракрасных телескопов. Более того, объекты "не соответствуют ни одному из известных типов космических объектов", отмечают исследователи.

"Круговые элементы хорошо известны в радиоастрономических изображениях и обычно представляют сферический объект, такой как остаток сверхновой, планетарную туманность, околозвездную оболочку или лицевой диск, такой как протопланетный диск или звездообразующая галактика", – говорится в исследовании.

Для того, чтобы установить природу найденных объектов, команда проанализировала другие данные. Именно тогда ученые нашли четвертый сферический объект, замеченный в 2013 году радиотелескопом Giant MetreWave в Индии. Четыре ORC были также обнаружены в данных телескопов по всему миру, исключая возможность сбоя в каком-либо одном телескопе.

Ученые выдвинули несколько теорий, которые объясняют происхождение ORC. Исследование исключает остатки сверхновых и галактические планетарные туманности, так как они являются очень редкими явлениями. Несколько ORC были обнаружены на одном изображении, и ученые предполагают, что явление достаточно распространено.

"Если ORC являются остатками сверхновых (SNR), которые сильно на них похожи, то это означается, что количество SNR в галактике примерно в 50 раз больше принятой в настоящее время цифры, или же это новый класс SNR, который мы еще не встречали", – пишут ученые.

Команда подозревает, что ORC могут быть типом круговой сферической волны, которая появляется после таких событий, как слияние мощных нейтронных звезд.