Съела и переварила. Ученые предполагают, что Бетельгейзе поглотила меньшую звезду

Бетельгейзе вращается с аномально высокой скоростью, что может объясняться слиянием двух звезд несколько сотен тысяч лет назад.

Ученые предположили, что звезда Бетельгейзе могла поглотить более мелкую звезду за последние несколько сотен тысяч лет. Об этом сообщает SyFy Wire.

Бетельгейзе является красным супергигантом, который превышает массу Солнца примерно в 15 раз. Срок жизни звезды близится к концу, так как подобные ей живут всего несколько миллионов лет, а возраст Бетельгейзе составляет уже около 8-10 млн лет.

По словам ученых, такие звезды как Бетельгейзе даже в свои ранние годы должны вращаться очень медленно. Когда же звезды превращаются в супергигантов, каким сейчас является Бетельгейзе, скорость вращения должна еще больше снижаться, учитывая массу объектов.

Но Бетельгейзе вращается слишком быстро. На своем экваторе она вращается со скоростью около 5 км в секунду, что в четыре раза быстрее, чем Солнце. Бетельгейзе огромна поэтому для ее однократного поворота требуются десятилетия, но эта экваториальная скорость все еще аномально высока, отмечают ученые.

Физики и астрономы из Государственного университета Луизианы предположили, что Бетельгейзе раньше была двумя звездами, вращающимися вокруг друг друга на маленьком расстоянии. Слияние этих двух звезд могло стать причиной такого быстрого вращения.

Исследователи отмечают, что слияние звезд случается довольно часто, учитывая, что половина всех известных звезд находятся в двойных системах. Некоторые из них находятся относительно близко друг к другу и вращаются очень быстро. Зачастую такие системы состоят из одной звезды с большей массой и второй с меньшей.

Ученые провели моделирование развития систем, состоящих из массивных первичных звезд (от 15 до 17 масс Солнц), вращающихся вокруг меньших звезд (от 1 до 4 масс Солнца). Результаты показали, что во многих случаях, у звезд в таких системах, скорость вращения равна скорости вращения Бетельгейзе. И она будет сохраняться еще на протяжении сотен тысяч лет.

Также предполагается, что если Бетельгейзе действительно была ранее двумя звездами, то звезда должна была поглотить своего меньшего соседа всего пару сотен тысяч лет назад.

Другая команда ученых недавно объяснила таинственное затмение Бетельгейзе. Астрономы выяснили причины падения яркости красного сверхгиганта, которое произошло по вине темных пятен на поверхности звезды. Еще недавно Бетельгейзе пророчили скорую смерть и превращение в сверхновую.