Китай отправил свою первую ракету на Марс, чтобы искать марсианский лед

Китай отправил свою первую ракету на Марс, чтобы искать марсианский лед

cgtn.com

Сегодня стартовала первая миссия Китая на Красную планету

Шестиколесный робот Tianwen-1 или "Вопросы к небу" ("Questions to Heaven") сегодня утром был поднят с Земли китайской ракетой-носителем тяжелого класса "Чанчжэн-5". 

Запуск произошел с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 12:40 по местному времени (в 7:40 по Киеву), передает ВВС.

На орбиту Красной планеты ракета прибудет в феврале 2021 года, а опустятся на поверхность в апреле. То есть марсокход Tianwen-1 приземлится не сразу - ракета-зонда будет летать над Марсом еще в течение двух-трех месяцев. 

Это позволит инженерам оценить атмосферные условия на Марсе, прежде чем предпринимать опасные спуски. Такая же стратегия была успешно использована американской  космическая программой "Викинг" в 1970-х годах. 

Посадка запланирована в районе марсианской равнины Утопия в северном полушарии Марса, туда же приземлялись американцы. Кстати, китайский Марсоход по конструкции тоже очень похож на легендарные американские модели Spirit и Opportunity 2000-х годов. Он весит около 240 кг и питается от складных солнечных батарей.

Tianwen-1 очень напоминает марсоходы Spirit и Opportunity от 2000-х годов. Он марсоход оснащен видеокамерами, манипуляторами и всевозможными датчиками, которые помогут оценить минералогию местных горных пород, а в частности - искать любой водяной лед.

Всего за десять дней с земли на Марс отправляется сразу три миссии. Так, в понедельник Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запустили на Марс свой спутник "Надежда". А через неделю NASA планирует отправить на Красную планету свой марсоход следующего поколения Perseverance.