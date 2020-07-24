Последнее чувство. Ученые выяснили, что люди ощущают перед самой смертью

Исследователи обнаружили, что у людей на пороге смерти один орган чувств работает до самого конца.

В последние часы перед смертью многие люди вступают в период невосприимчивости, в течение которого они больше не реагируют на окружающий мир. Казуистика о предсмертных переживаниях обычно включает истории о том, как умирающий слышит необычные звуки или новость о своей смерти. Об этом сообщает Psychology Today.

В июне 2020 года в новаторском исследовании Scientific Reports, нейробиологи представили первое эмпирическое доказательство того, что за несколько часов до смерти некоторые люди, находясь в невосприимчивом состоянии, все еще могут слышать.

Используя показатели Электроэнцефалографии (ЭЭГ), нейробиологи из Университета Британской Колумбии измерили у пациентов Госпиталя Святого Иоанна электрическую активность мозга, когда они были в сознании и когда перестали реагировать. Исследование проводилось не только на умирающих, но и на вполне здоровых молодых участниках.

Исследователи наблюдали за реакцией мозга на звуки и обнаружили, что всего за несколько часов до конца жизни слуховые системы умирающих пациентов реагировали аналогично молодым. Они пришли к выводу, что умирающий мозг реагирует на звуки даже в бессознательном состоянии, и что слух является последним чувством, которое может возникнуть в процессе смерти.

Кроме этого, многие люди, пережившие околосмертный опыт, описывают что испытали чувство благоговения или блаженства, а также нежелание возвращаться в свое физическое тело после "воскрешения". Рассказала о похожем опыте во время инсульта американский нейроанатом Джилл Боулт Тейлор.

В своем правом полушарии она постоянно находилась на грани сознания и бессознания. В левом же произошло кровоизлияние, которое становилось все обширнее. В течение утра она перебывала в состоянии эйфории и безмятежности. Но потом, в поисках помощи, ее левое полушарие вернулось в сознание и начало концентрироваться на деталях. Она постоянно то входила, то выходила из реальности.

На протяжении всего опыта Джилл полностью была в сознании, но только в какой-то определенный момент смогла уделить внимание деталям во внешнем мире, признать его существование и даже начать переживать.

"Я была невероятно счастлива. Никакого страха. Я ощущала два состояния: в правом полушарии ̶ блаженство, а в левом ̶ озабоченность попытками понять, что же мне нужно сделать, дабы спастись", – рассказала Джилл.