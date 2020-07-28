К Земле летит крупный астероид, размером с небоскреб

В NASA ожидают, что околоземной астероид максимально сблизится с планетой 5 августа.

В августе рядом с Землей пройдет крупный астероид 2009 PQ1, чей диаметр сравним с размером футбольного поля или небоскребом. Об этом сообщает подразделение по изучению приближающихся объектов NASA's Near-Earth Object (NEO).

По данным NASA, диаметр астероида составляет от 84 до 190 метров. Объект относится к категории астероидов "Аполлонов" – это группа околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны.

Также отмечается, что минимальной расстояние, на которое астероид сблизится с Землей является абсолютно безопасным. Он подойдет на дистанцию в семь раз больше расстояния от Земли до Луны (384 400 км).

Максимальное сближение с околоземным астероидом произойдет в 19:35 по Киеву.

Астероид был обнаружен 14 августа 2009 года, следующий раз он сблизится с Землей в 2137 году.

Ранее Фокус разбирался, насколько велика вероятность, что человечество погибнет от удара астероида, как динозавры 66 млн лет назад.