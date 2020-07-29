Исследователи обнаружили микроскопическую жизнь в одном из самых безжизненных мест мирового океана.

Ученым удалось "разбудить" микробы, которые находились в состоянии покоя на протяжении 100 млн лет под морским дном. Об этом сообщает Science Alert.

Команда ученых из Японии и США занимались поиском микроскопической жизни в самой безжизненной зоне под морским дном Тихого океана.

"Мы хотели знать, как долго микробы смогут поддерживать свою жизнь в условиях почти полного отсутствия пищи", – говорит микробиолог из Японского агентства морских геологических наук и технологий Юки Мороно.

По словам исследователей, микробы, которые находились в отложениях морского дна 100 млн лет, удалось восстановить с помощью правильной пищи и небольшого количества кислорода. Ученые отмечают, что бактериям удалось выжить в условиях высокого давления, нехватки кислорода и питательных веществ.

"Мы знали, что существует жизнь в глубоких отложениях вблизи континентов, где много захороненного органического вещества. Но мы обнаружили, что жизнь существует в глубоком океане, начиная от морского дна до самого каменистого фундамента", – говорит геомикробиолог Университета Род-Айленда Стивен Д'Хондт.

Почва с микробами была взята во время экспедиции в Южно-Тихоокеанском круговороте, где огромные массы воды ходят по кругу, крайне сложно контактируя с другими водными массами из-за давления и температуры воды. Из-за этого, место считается одним из самых безжизненных в океане.

Команда исследователей извлекла керны отложений, простирающиеся на 75 метров ниже поверхности морского дня, которое находит почти на 6 км ниже поверхности океана.

Образцы были взяты из древней пелагической глины, которая накапливается в самых глубоких и самых отдаленных частях океана. Также образцы взяли из более молодых меловых илов, чей возраст варьируется в пределах от 4,3 до 13 млн лет.

В итоге, даже в самых старых образцах осадков исследователи смогли восстановить до 99% первоначального микробного сообщества.

"Сперва я был настроен скептически, номы обнаружили, что до 99,1% микробов в отложениях, образовавшихся 101,5 млн лет назад, были живы и готовы питаться", – говорит Мороно.

Некоторые микробы выросли в четыре раза и потребляли углерод и азот через 68 дней после инкубации.

"Это показывает, что нет никаких ограничений для жизни в старых отложениях мирового океана. В самых старых отложениях, которые мы прорубили, с минимальным количеством пищи, все еще оставались живые организмы, и они могут проснуться, расти и размножаться", – подытожил Д'Хондт.

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