Первый шаг к колонизации Марса. NASA запускает новый марсоход на Красную планету

Марсоход Perseverance, который стартует 30 июля, будет искать следы жизни на Марсе, а также испытает передовые технологии для отправки людей на планету.

В четверг, 30 июля, NASA собирается запустить на Марс свой новый марсоход Perseverance, который станет первым шагом к колонизации Красной планеты. Об этом сообщает Space.com.

Perseverance будет запущен на ракете Atlas V United Launch Alliance (ULA) со стартовой площадки базы ВВС США на мысе Канаверал. Марсоход должен будет приземлиться на дно марсианского кратера Джезеро 18 февраля 2021 года.

Окно для страта было определено в пределах с 12:00 до 14:50 по Киеву. Прямую трансляцию запуска будет вести NASA, а также ULA, которая начнется за 20 минут до старта.

Марсоход будет запущен на ракете Atlas V, которая была названа "Dominator". Эта конфигурация Atlas V является второй по мощности ракетой на рынке. Она оснащена четырьмя твердотопливными ракетными двигателями, а также верхней ступенью Centaur.

Путешествие Perseverance на Марс займет около 6,5 месяцев и завершится достаточно сложной посадкой, которую в NASA назвали "7 минутами террора". Марсоход должен будет справиться с этой задачей самостоятельно, без помощи с Земли.

После успешной посадки марсоход проведет следующие несколько лет за исследованиями дна кратера шириной 45 км, в котором миллиарды лет назад находилась дельта озера и реки. Ученые из NASA предполагают, что это место было одним из самых обитаемых на древнем Марсе.

Выступая в роли мобильного геолога, марсоход оснащен набором научных инструментов, предназначенных для поиска признаков жизни в прошлом на Марсе. Perseverance также соберет и упакует 43 пробирки с образцами, которые будут отправлены на Землю уже другой миссией.

Миссия Perseverance, стоимостью 2,7 млрд долларов, известная как Mars 2020, является лишь первой частью проекта, в рамках которого впервые на Землю будут отправлены образцы с другой планеты. NASA с Европейским космическим агентством собираются вернуть образцы на Землю, возможно, уже в 2031 году.

Perseverance оснащен той же системой электропитания, что и марсоход Curiosity, используя многоцелевой радиоизотопный термоэлектрический генератор. Генератор берет энергию от ядерного распада и преобразует ее в электрическую энергию, которую марсоход использует для питания своих систем. Такой источник энергии сможет поддерживать марсоход в рабочем состоянии в течение как минимум 14 лет после завершения запланированной миссии.

В дополнение к сбору образцов на Красной планете, марсоход будет собирать камни и делать множество фотографий. Также марсоход испытает несколько ключевых технологий для будущих миссий не только на Марс, но и на другие планеты в Солнечной системе.

Одной из таких технологий будет Mars Oxygen ISRU Experiment, или сокращенно MOXIE. Оборудование должно будет извлечь углекислый газ из тонкой марсианской атмосферы и превратить его в кислород. Поскольку NASA планирует отправить людей на Марс в 2030-х годах, необходимо выяснить, как будущие астронавты смогут дышать на Красной планете, при этом не перевозя с собой запасы кислорода.

"Это важный шаг на пути к отправке людей на Марс. Мы хотим убедиться, что все работает правильно, и роботы помогут в этом, прежде чем на карту будут поставлены человеческие жизни", – говорит одна из астронавтов NASA Зена Кардман.

Марсоход Perseverance также является частью плана NASA "Луна-Марс", исследовательской программы, целью которой является возвращение людей на Луну к 2024 году. Миссия призвана стать первым шагом к отправке людей на Марс.