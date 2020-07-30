Ученым удалось разгадать главную загадку Стоунхенджа

Ученым удалось разгадать одну из основных загадок Стоунхенджа, в частности точно определить происхождение камней из мегалитического сооружения. Об этом сообщает The Guardian.

Новое исследование показало, что 50 из 52 сарсеновых камней (валунов песчаника) в Стоунхендже, вероятно, были взяты из Уэст-Вудса, на окраине современного Мальборо. Предполагается, что древние архитекторы Стоунхенджа перенесли камни на равнину Солсбери, преодолев 24 километра. Ученые пока не знают, как строителям удалось переместить огромные камни на такое расстояние. В будущем исследовании ученые собираются определить конкретные места в лесу, откуда были взяты камни, что даст более подробное представление о строителях Стоунхенджа.

По словам глава исследования профессора физической географии в Университете Брайтона Дэвида Нэша, древние строители проделали титанический труд, чтобы найти и транспортировать камни для сооружения.

"Это был большое, совместное и целенаправленное дело. Должно быть, это было настоящее предприятие", – говорит Нэш.

Читайте также: Неподалеку от Стоунхенджа обнаружили новое монументальное сооружение времен неолита

Сарсеновые валуны весом 20 тонн и до 7 метров высотой составляют основной круг Стоунхенджа, а также к ним относятся несколько отдаленных камней. Меньшие камни археологического памятника были взяты с холмов Пресел в Уэльсе, которые располагаются на расстоянии 320 км. Но происхождение сарсенов до сих пор было неизвестным. Эксперты работали над этой загадкой в течение четырех веков. Ранее предполагалось, что камни могли быть взяты из северного Уилтшира, но точное место было неизвестно.

Прорыв в поисках произошел после того, как в прошлом году был возвращен образец одного из мегалитов Стоунхенджа. Его взял в качестве сувенира один из исследователей, которые работал над восстановлением памятника в 1958 году. Нэшу и его команде было разрешено раздробить образец, чтобы создать геохимический "отпечаток" сарсеновых камней памятника.

Образец сарсена. Фото: Sam Frost

Затем ученые проанализировали сарсены из 20 мест на юге Англии, сравнивая их химический состав с имеющимся образцом. Результаты работы показали, что камни были взяты из Уэст-Вудса, который во времена строительства Стоунхенджа, судя по всему, был безлесным открытым возвышением.

"Сперва мы не собирались искать место происхождения Стоунхенджа. Мы выбрали 20 областей, и наша цель состояла в том, чтобы попытаться отсортировать места, которые точно не подходили. Но мы не думали, что получим точное совпадение", – говорит руководитель исследования.

По словам старшего историка Английского наследия Сьюзан Грини, ученым удалось дать ответ на самую интригующую загадку Стоунхенджа.

"Точно определить область, которую строители Стоунхенджа использовали для получения необходимых материалов около 2500 г до н.э., очень трепетный момент. Теперь мы можем определить маршрут, по которому прошли строители, добавив еще один кусочек к головоломке", – подчеркнула Грини.