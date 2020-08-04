Ученые из Научного центра арктических исследований извлекли кости трехметрового мамонта из озера Печевалава-то на Ямале и уже отправили их в музейно-выставочный комплекс им. Шемановского. Мамонт погиб около десяти тысяч лет назад. Об этом пишет NUR24.

Пока ученые выясняют, как животное погибло, потому что, не смотря на почти идеальное состояние скелета, на некоторых костях есть следы зубов хищников. "Возможно, мамонт застрял в ледяной щели и не смог выбраться", - сказал доктор Павел Косинцев из Российской академии наук, который принимал участие в раскопках. Также отсутствуют бивни мамонта. Их, скорей всего, забрали люди, много тысяч лет назад населявшие эту местность.

Зато они определили возраст и пол животного – это был самец, погибших в возрасте около 20 лет. Находку предложено назвать мамонтом Тадибе в честь Константина Тадибе, жителя поселка Сеяха, который нашел скелет в прошлом месяце. Тадибе с братом и отцом участвовали во второй экспедиции к озеру, которая началась 27 июля и продлилась до августа.

Охотник Константин Тадибе с найденным черепом мамонта

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Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

В озере собрали около 80% элементов скелета животного - череп, часть позвоночника животного, ребра, тазовые кости, кости конечностей, части кистей, стоп и фрагменты кожи. По словам экспертов, костная ткань хорошо сохранилась, все кости целы и лишь на двух есть небольшие повреждения, нанесенные хищниками в древности.

Также на костях есть остатки плоти, кожи и меха. Специалисты предполагают, что скелет мамонта еще в древности "вывалился из берегового обрыва и был замыт водами озера". Что и уберегло его от дальнейших повреждений.

Также были обнаружены окаменевшие экскременты мамонта, которые также изучат, чтоб понять, чем питалось животное.

Ученые считают, что мамонт Тадибе, только первая находка, сделанная на озере Печевалава-то. Вполне может оказаться, что есть и другие останки доисторических животных.

Самые известные находки, сделанные на Ямале - мамонтята Маша и Люба.

Мамонтенок Люба в музее/Фото МВК имени И.С.Шемановского

Мамонтенка Любу нашел оленевод Юрий Худи в верхнем течении реки Юрибей, позже мамонтенка назвали в честь жены оленевода. Находка уникальна тем, что по сохранности превосходит все ранее обнаруженные ископаемые останки мамонтов: тело сохранилось полностью, за исключением волосяного покрова и копытец. Исследование проводил коллектив ученых из России, США, Японии и Франции. Ученые определили, что мамонтенок погиб около 40 тыс. лет назад в возрасте одного месяца.

Мамонтенок Маша/Фото МВК имени И.С.Шемановского

Мамонтенка Машу ученые нашли еще в 1988 году, когда капитан теплохода "Порог" сообщил диспетчеру Салехардского технического участка, что вместе с матросом в 20 километрах от устья речки Юрибете-яха обнаружил труп маленького мамонта. Хобот, хвост и левое ухо были утрачены. Судя по размерам, это был детеныш 3-4-месячного возраста. Ученые предполагают, что скорее всего, он погиб в начале зимы или поздней осенью, провалившись сквозь тонкий лед старицы или реки и попав в морозобойную трещину.